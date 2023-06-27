Источник: кипрский футбольный клуб может подписать 16-летнего украинца

Кипрский футбольный клуб «Этникос» может подписать 16-летнего украинского вингера Луку Лемишко.

Об этом сообщает SportArena. По информации источника, украинец находится на просмотре в команде и тренерский штаб клуба не прочь оформить долгосрочное соглашение с игроком.

Лемишко в Украине играл за детские команды «Карпат», «Львова», «Динамо» и «Руха». Также Лука выступал за варшавскую «Легию».

В сезоне 2022/23 «Этникос» стал третьим во втором дивизионе Кипра и вернулся в элиту.