Другие новости27 июня 2023, 22:22 |
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Источник: кипрский футбольный клуб может подписать 16-летнего украинца
В услугах Луки Лемишко заинтересован «Этникос»
27 июня 2023, 22:22 |
863
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Кипрский футбольный клуб «Этникос» может подписать 16-летнего украинского вингера Луку Лемишко.
Об этом сообщает SportArena. По информации источника, украинец находится на просмотре в команде и тренерский штаб клуба не прочь оформить долгосрочное соглашение с игроком.
Лемишко в Украине играл за детские команды «Карпат», «Львова», «Динамо» и «Руха». Также Лука выступал за варшавскую «Легию».
В сезоне 2022/23 «Этникос» стал третьим во втором дивизионе Кипра и вернулся в элиту.
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