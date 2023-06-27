Команды УПЛ и Первой лиги. Металлист проведет 6 контрольных матчей

«Металлист», который начал подготовку к новому сезону, определился с соперниками на тренировочном сборе.

Харьковская команда сыграет против «Хуста», «Миная» (дважды), «Днепра-1», «Карпат» и «Севлюша». Ранее «Металлист» начал сборы в Закарпатской области.

Команда по итогам минувшего сезона вылетела в Первую лигу.