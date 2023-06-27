Украина. Первая лига27 июня 2023, 21:50 | Обновлено 27 июня 2023, 21:53
457
0
Команды УПЛ и Первой лиги. Металлист проведет 6 контрольных матчей
Команда уже начала подготовку к сезону
27 июня 2023, 21:50 | Обновлено 27 июня 2023, 21:53
457
0
«Металлист», который начал подготовку к новому сезону, определился с соперниками на тренировочном сборе.
Харьковская команда сыграет против «Хуста», «Миная» (дважды), «Днепра-1», «Карпат» и «Севлюша». Ранее «Металлист» начал сборы в Закарпатской области.
Команда по итогам минувшего сезона вылетела в Первую лигу.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 июня 2023, 22:34 0
Младен Бартулович уже работает с луганской командой
Футбол | 27 июня 2023, 21:15 11
Форвард сборной Украины U-21 пропустит два матча на молодежном Евро-2023
Футбол | 27.06.2023, 12:02
Футбол | 27.06.2023, 16:20
Футбол | 27.06.2023, 20:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.06.2023, 23:59 3
27.06.2023, 14:00 1
26.06.2023, 18:24
26.06.2023, 20:47 12
Футбол
26.06.2023, 17:28 66
Теннис
26.06.2023, 12:00 4