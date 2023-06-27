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Украина. Первая лига
27 июня 2023, 21:50 | Обновлено 27 июня 2023, 21:53
457
0

Команды УПЛ и Первой лиги. Металлист проведет 6 контрольных матчей

Команда уже начала подготовку к сезону

27 июня 2023, 21:50 | Обновлено 27 июня 2023, 21:53
457
0
Команды УПЛ и Первой лиги. Металлист проведет 6 контрольных матчей
ФК Металлист

«Металлист», который начал подготовку к новому сезону, определился с соперниками на тренировочном сборе.

Харьковская команда сыграет против «Хуста», «Миная» (дважды), «Днепра-1», «Карпат» и «Севлюша». Ранее «Металлист» начал сборы в Закарпатской области.

Команда по итогам минувшего сезона вылетела в Первую лигу.

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Металлист Харьков чемпионат Украины по футболу товарищеские матчи
Источник ФК Металлист
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