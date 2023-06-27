Ротация от Ротаня. Состав Украины U-21 на матч против Испании
Последний матч группового этапа
В 21:45 начнется матч третьего тура группового этапа молодежного Евро-2023 между сборными Украины и Испании. Обе команды уже гарантировали себе четвертьфинал, но в очной встрече решат, кто займет первое место.
Наставник Руслан Ротань решил провести глубокую ротацию, оставив в запасе Трубина, Таловерова, Бондаренко, Бражко, Кащука, Сикана и других игроков, кто в первых двух матчах выходил в основе.
Украина U-21: Нещерет, Лях, Салюк, Сирота, Вивчаренко, Желизко, Очеретько, Назаренко, Крыськив, Брагару, Вьюнник
В запасе: Трубин, Фесюн, Таловеров, Сыч, Батагов, Бражко, Бондаренко, Судаков, Кащук, Мудрик, Сикан
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