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Молодежные турниры
27 июня 2023, 20:38 | Обновлено 27 июня 2023, 20:44
5182
14

Ротация от Ротаня. Состав Украины U-21 на матч против Испании

Последний матч группового этапа

27 июня 2023, 20:38 | Обновлено 27 июня 2023, 20:44
5182
14
Ротация от Ротаня. Состав Украины U-21 на матч против Испании
УАФ

В 21:45 начнется матч третьего тура группового этапа молодежного Евро-2023 между сборными Украины и Испании. Обе команды уже гарантировали себе четвертьфинал, но в очной встрече решат, кто займет первое место.

Наставник Руслан Ротань решил провести глубокую ротацию, оставив в запасе Трубина, Таловерова, Бондаренко, Бражко, Кащука, Сикана и других игроков, кто в первых двух матчах выходил в основе.

Украина U-21: Нещерет, Лях, Салюк, Сирота, Вивчаренко, Желизко, Очеретько, Назаренко, Крыськив, Брагару, Вьюнник

В запасе: Трубин, Фесюн, Таловеров, Сыч, Батагов, Бражко, Бондаренко, Судаков, Кащук, Мудрик, Сикан

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Евро-2023 U-21 сборная Украины по футболу U-21 Испания - Украина сборная Испании по футболу U-21
Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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VARioR
Не думаю, що іспанці будуть сильно напрягатись. Всі будуть берегти сили на плей-офф. Тим більше нікому непотрібні травми чи дискваліфікації.
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+5
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avk2307
Как по мне так сильно экспериментально.
Хочет Ротань с Французами играть?
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+5
Gargantua
значит Ротань уверен, что технаря не будет
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+5
Philip J. Fry
В принципі, логічно. Зберегти сили на чверть фінал. В будь-якому разі, там прохідного суперника не буде, а основа відпочине. 
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+4
Vladislav Pohily
А хіба 1 місце не дає переваг у плей-офф, що ми так сильно експерементуємо?
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Summertime
Ожидаемо.  Жаль что матч проходной, но хорошо что мы идём дальше.  Может на первый тайм меня и хватит.  Если сразу не пропустят 2-3 мяча.
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+3
whitebell81
Кащук та Мудрик вийдуть на 25-30 хвилин
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+1
AK.228
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
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+1
DK1961
Значит на победу Ротань не ставит (с таким составом). Нещерет еще куда не шло, но Сирота... Хоть он и динамовец, но стараюсь быть объективным. А без Бражко и Судакова центр пол точно будет все время испанским
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-1
Burevestnik
Ротань :  гру здав.
Збірна Іспанії :  рапорт прийнято...
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-1
СК Пенальти-1
Играет нещерет и сирота могут быть привозы 
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-6
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