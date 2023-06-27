Ротация от Ротаня. Состав Украины U-21 на матч против Испании

В 21:45 начнется матч третьего тура группового этапа молодежного Евро-2023 между сборными Украины и Испании. Обе команды уже гарантировали себе четвертьфинал, но в очной встрече решат, кто займет первое место.

Наставник Руслан Ротань решил провести глубокую ротацию, оставив в запасе Трубина, Таловерова, Бондаренко, Бражко, Кащука, Сикана и других игроков, кто в первых двух матчах выходил в основе.

Украина U-21: Нещерет, Лях, Салюк, Сирота, Вивчаренко, Желизко, Очеретько, Назаренко, Крыськив, Брагару, Вьюнник

В запасе: Трубин, Фесюн, Таловеров, Сыч, Батагов, Бражко, Бондаренко, Судаков, Кащук, Мудрик, Сикан