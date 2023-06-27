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  4. Хавбек Динамо: «Главная цель на сезон – чемпионский титул УПЛ»
Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 21:11 |
427
3

Хавбек Динамо: «Главная цель на сезон – чемпионский титул УПЛ»

Александр Яцык рассчитывает вернуть титул в Киев

27 июня 2023, 21:11 |
427
3
Хавбек Динамо: «Главная цель на сезон – чемпионский титул УПЛ»
ФК Динамо Киев. Александр Яцык

Полузащитник «Динамо» Александр Яцык, который поедет с первой командой на сбор в Австрию, надеется, что киевляне в новом сезоне выиграют титул УПЛ.

- Смотрел матчи сборных – национальной, молодежной?

- Да, конечно. Особенно понравился матч с Северной Македонией, в котором ребята отыгрались с 0:2 и вырвали победу.

– Тебе уже известен план подготовки к новому сезону?

- Да, знаю, что в понедельник мы отправляемся на сбор в Австрию. Пока это единственное, что я знаю.

– Какие цели ставишь перед собой на новый сезон?

- Главная наша цель – завоевать чемпионство.

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Динамо Киев Александр Яцык чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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Zanregent
Ребята,вы не говорите а делайте! Доказывайте всё на поле!!!
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+2
aleks8-48
А в цьому році була інша мета? Мріяти не шкідливо.
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0
maxno
Наивный мальчик из Динамо.
Ответить
-3
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