Хавбек Динамо: «Главная цель на сезон – чемпионский титул УПЛ»

Полузащитник «Динамо» Александр Яцык, который поедет с первой командой на сбор в Австрию, надеется, что киевляне в новом сезоне выиграют титул УПЛ.

- Смотрел матчи сборных – национальной, молодежной?

- Да, конечно. Особенно понравился матч с Северной Македонией, в котором ребята отыгрались с 0:2 и вырвали победу.

– Тебе уже известен план подготовки к новому сезону?

- Да, знаю, что в понедельник мы отправляемся на сбор в Австрию. Пока это единственное, что я знаю.

– Какие цели ставишь перед собой на новый сезон?

- Главная наша цель – завоевать чемпионство.