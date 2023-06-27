Хавбек Динамо: «Главная цель на сезон – чемпионский титул УПЛ»
Александр Яцык рассчитывает вернуть титул в Киев
Полузащитник «Динамо» Александр Яцык, который поедет с первой командой на сбор в Австрию, надеется, что киевляне в новом сезоне выиграют титул УПЛ.
- Смотрел матчи сборных – национальной, молодежной?
- Да, конечно. Особенно понравился матч с Северной Македонией, в котором ребята отыгрались с 0:2 и вырвали победу.
– Тебе уже известен план подготовки к новому сезону?
- Да, знаю, что в понедельник мы отправляемся на сбор в Австрию. Пока это единственное, что я знаю.
– Какие цели ставишь перед собой на новый сезон?
- Главная наша цель – завоевать чемпионство.
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