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Уимблдон
27 июня 2023, 20:02 | Обновлено 27 июня 2023, 20:04
1451
12

Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023

Даяна в двух сетах обыграла Кимберли Биррелл

27 июня 2023, 20:02 | Обновлено 27 июня 2023, 20:04
1451
12
Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 152) вышла во 2-й раунд квалификации Уимблдона 2023.

На старте отбора к травяному мейджору украинка в двух сетах обыграла Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 116) за 1 час и 26 минут.

Уимблдон 2023. Квалификация. Первый раунд

Кимберли Биррелл (Австралия) – Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 3:6

Это была вторая встреча теннисисток. Даяна выиграла оба поединка.

Во 2-м раунде квалификации Ястремская встретится с Эрикой Андреевой (WTA 148).

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Даяна Ястремская Кимберли Биррелл Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Александр Ад
молодець,одна Даяся здолала перше коло із наших.
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+4
Andrey_1992
прогнозував все з точністю до навпаки, думав Даяна влетить в одну калітку, а Даша з Катею пройдуть
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
chevars
Наступний матч буде дуже цікавим. 16-річна еріка андрєєва всхідна зірка кацапського тенісу, її вболівальники ссуть окріпом на її іграх
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Eugenii Skrypka
Рукав впорядке 
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0
Юрий Щербань
Все таки у Даяни є стрижень і характер ,повинна вийти в основну сітку
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0
Vlad Ltava
Даяночка , даєш Вімлбдон ! 
Ответить
0
Vlad Ltava
Неймовірно , фантастично ! Ця перемога залишиться в пам'яті міліонів вболівальників .
Ответить
-1
Александр Науменко
Далі,  "нєвєдома звєрушка", зобов'язана проходити..
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-2
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