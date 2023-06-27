Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 152) вышла во 2-й раунд квалификации Уимблдона 2023.

На старте отбора к травяному мейджору украинка в двух сетах обыграла Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 116) за 1 час и 26 минут.

Уимблдон 2023. Квалификация. Первый раунд

Кимберли Биррелл (Австралия) – Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 3:6

Это была вторая встреча теннисисток. Даяна выиграла оба поединка.

Во 2-м раунде квалификации Ястремская встретится с Эрикой Андреевой (WTA 148).