Уимблдон27 июня 2023, 20:02 | Обновлено 27 июня 2023, 20:04
1451
12
Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023
Даяна в двух сетах обыграла Кимберли Биррелл
27 июня 2023, 20:02 | Обновлено 27 июня 2023, 20:04
1451
12
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 152) вышла во 2-й раунд квалификации Уимблдона 2023.
На старте отбора к травяному мейджору украинка в двух сетах обыграла Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 116) за 1 час и 26 минут.
Уимблдон 2023. Квалификация. Первый раунд
Кимберли Биррелл (Австралия) – Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 3:6
Это была вторая встреча теннисисток. Даяна выиграла оба поединка.
Во 2-м раунде квалификации Ястремская встретится с Эрикой Андреевой (WTA 148).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 июня 2023, 00:15 40
Официальная презентация нового коуча состоится в первых числах июля
Футбол | 27 июня 2023, 11:05 1
В опалу попал Андрей Сахневич
Футбол | 27.06.2023, 16:30
Футбол | 27.06.2023, 17:29
Теннис | 26.06.2023, 20:18
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
молодець,одна Даяся здолала перше коло із наших.
прогнозував все з точністю до навпаки, думав Даяна влетить в одну калітку, а Даша з Катею пройдуть
Показать Скрыть 1 ответ
Наступний матч буде дуже цікавим. 16-річна еріка андрєєва всхідна зірка кацапського тенісу, її вболівальники ссуть окріпом на її іграх
Показать Скрыть 3 ответа
Рукав впорядке
Все таки у Даяни є стрижень і характер ,повинна вийти в основну сітку
Даяночка , даєш Вімлбдон !
Неймовірно , фантастично ! Ця перемога залишиться в пам'яті міліонів вболівальників .
Далі, "нєвєдома звєрушка", зобов'язана проходити..
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.06.2023, 18:01 5
26.06.2023, 11:53 12
26.06.2023, 21:50 2
26.06.2023, 17:28 66
25.06.2023, 23:59 3
26.06.2023, 18:24
27.06.2023, 14:00 1
25.06.2023, 19:55 1