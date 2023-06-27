ОФИЦИАЛЬНО. Соболь остался без коуча. Страсбург уволил главного тренера

Французский футбольный клуб «Страсбург» официально объявил о прекращении сотрудничества с 61-летним специалистом Фредериком Антонетти.

Коуч возглавил команду в феврале 2023 года. «Страсбург» финишировал на 15-м месте турнирной таблицы Лиги 1 в сезоне 2022/23.

Ранее стало известно о том, что американская инвестиционная компания Clearlake Capital, владеющая английским «Челси», приобрела французский клуб. Отмечается, что новый коуч будет выбран при участии новых владельцев.

В «Страсбурге» выступает украинский защитник Эдуард Соболь. В прошлой кампании украинец провел 15 матчей и отметился 1 ассистом в футболке французской команды.

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