ОФИЦИАЛЬНО. Соболь остался без коуча. Страсбург уволил главного тренера
Фредерик Антонетти покинул французский клуб
Французский футбольный клуб «Страсбург» официально объявил о прекращении сотрудничества с 61-летним специалистом Фредериком Антонетти.
Коуч возглавил команду в феврале 2023 года. «Страсбург» финишировал на 15-м месте турнирной таблицы Лиги 1 в сезоне 2022/23.
Ранее стало известно о том, что американская инвестиционная компания Clearlake Capital, владеющая английским «Челси», приобрела французский клуб. Отмечается, что новый коуч будет выбран при участии новых владельцев.
В «Страсбурге» выступает украинский защитник Эдуард Соболь. В прошлой кампании украинец провел 15 матчей и отметился 1 ассистом в футболке французской команды.
🤝 𝐅𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐅𝐫𝐞́𝐝𝐞́𝐫𝐢𝐜 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐞𝐭𝐭𝐢— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) June 27, 2023
Le Racing Club de Strasbourg Alsace et Frédéric Antonetti ont mis fin à leur collaboration, d’un commun accord.
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