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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Соболь остался без коуча. Страсбург уволил главного тренера
Франция
27 июня 2023, 20:13 |
161
0

ОФИЦИАЛЬНО. Соболь остался без коуча. Страсбург уволил главного тренера

Фредерик Антонетти покинул французский клуб

27 июня 2023, 20:13 |
161
0
ОФИЦИАЛЬНО. Соболь остался без коуча. Страсбург уволил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Фредерик Антонетти

Французский футбольный клуб «Страсбург» официально объявил о прекращении сотрудничества с 61-летним специалистом Фредериком Антонетти.

Коуч возглавил команду в феврале 2023 года. «Страсбург» финишировал на 15-м месте турнирной таблицы Лиги 1 в сезоне 2022/23.

Ранее стало известно о том, что американская инвестиционная компания Clearlake Capital, владеющая английским «Челси», приобрела французский клуб. Отмечается, что новый коуч будет выбран при участии новых владельцев.

В «Страсбурге» выступает украинский защитник Эдуард Соболь. В прошлой кампании украинец провел 15 матчей и отметился 1 ассистом в футболке французской команды.

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Страсбург Фредерик Антонетти Эдуард Соболь отставка
Источник ФК Страсбург
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