Пирло возглавит известный итальянский клуб
Легендарный экс-хавбек будет работать с «Сампдорией»
Легендарный итальянский экс-полузащитник Андреа Пирло в ближайшее время возглавит «Сампдорию». Об этом сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По его информации, Пирло уже трижды встречался с новым владельцем «Сампдории» Андреа Радриццани, и тот сумел убедить его в перспективности проекта генуэзцев, несмотря на вылет из Серии А в прошлом сезоне.
Пирло подпишет контракт на два года с опцией продления еще на год. Ранее сообщалось о том, что Пирло может возглавить «Лечче», который по итогам сезона наоборот вышел в Серию А.
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