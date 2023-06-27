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  4. Пирло возглавит известный итальянский клуб
Италия
27 июня 2023, 18:31 |
705
0

Пирло возглавит известный итальянский клуб

Легендарный экс-хавбек будет работать с «Сампдорией»

27 июня 2023, 18:31 |
705
0
Пирло возглавит известный итальянский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Легендарный итальянский экс-полузащитник Андреа Пирло в ближайшее время возглавит «Сампдорию». Об этом сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, Пирло уже трижды встречался с новым владельцем «Сампдории» Андреа Радриццани, и тот сумел убедить его в перспективности проекта генуэзцев, несмотря на вылет из Серии А в прошлом сезоне.

Пирло подпишет контракт на два года с опцией продления еще на год. Ранее сообщалось о том, что Пирло может возглавить «Лечче», который по итогам сезона наоборот вышел в Серию А.

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Андреа Пирло Сампдория Серия B
Источник Джанлука Ди Марцио
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