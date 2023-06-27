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  4. Назар ВОЛОШИН: «Ванат не контролировал эмоции, но ничего страшного»
Молодежные турниры
27 июня 2023, 17:48 |
695
1

Назар ВОЛОШИН: «Ванат не контролировал эмоции, но ничего страшного»

Игрок ранее извинился перед командой

27 июня 2023, 17:48 |
695
1
Назар ВОЛОШИН: «Ванат не контролировал эмоции, но ничего страшного»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Хавбек «Динамо» Назар Волошин оценил поступок партнера Владислава Ваната, который в матче молодежного Евро толкнул соперника и получил прямую красную карточку.

«У Ваната не всегда такое бывает. Это футбол, эмоции. Не смог контролировать эмоции. Мне кажется, ничего страшного. Но эмоции нужно на футбол направлять, голы забивать».

«Так, конечно, делать не нужно, но раз случилось, то случилось», — сказал Волошин.

Ранее стало известно, что Владислав извинился перед командой.

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Динамо Киев Назар Волошин Владислав Ванат сборная Украины по футболу U-21
Источник FootballHub
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trejd
Ех молодість!Я думав взагалі буде стінка на стінку, а так лише Ванат аут.
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