Назар ВОЛОШИН: «Ванат не контролировал эмоции, но ничего страшного»

Хавбек «Динамо» Назар Волошин оценил поступок партнера Владислава Ваната, который в матче молодежного Евро толкнул соперника и получил прямую красную карточку.

«У Ваната не всегда такое бывает. Это футбол, эмоции. Не смог контролировать эмоции. Мне кажется, ничего страшного. Но эмоции нужно на футбол направлять, голы забивать».

«Так, конечно, делать не нужно, но раз случилось, то случилось», — сказал Волошин.

Ранее стало известно, что Владислав извинился перед командой.