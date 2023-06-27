Символ фашизма. В Серии А запретили 88-й игровой номер

Со следующего сезона игрокам клубов Серии А будет запрещено носить футболки с 88-м игровым номером на спине. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Такое решение связано с тем, что цифра «88» считается символом немецкого нацизма. Данное решение приняла не Серия А, это требование итальянского правительства в рамках проекта по борьбе с антисемитизмом.

Впервые скандал вокруг 88-го игрового номера в Италии возник еще в 2000 году. Тогда его хотел взять себе Джанлуиджи Буффон, однако под давлением общественности был вынужден от него отказаться.