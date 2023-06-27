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Италия
27 июня 2023, 17:50 |
599
0

Символ фашизма. В Серии А запретили 88-й игровой номер

Это часть правительственной борьбы с антисемитизмом

27 июня 2023, 17:50 |
599
0
Символ фашизма. В Серии А запретили 88-й игровой номер
Getty Images/Global Images Ukraine

Со следующего сезона игрокам клубов Серии А будет запрещено носить футболки с 88-м игровым номером на спине. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Такое решение связано с тем, что цифра «88» считается символом немецкого нацизма. Данное решение приняла не Серия А, это требование итальянского правительства в рамках проекта по борьбе с антисемитизмом.

Впервые скандал вокруг 88-го игрового номера в Италии возник еще в 2000 году. Тогда его хотел взять себе Джанлуиджи Буффон, однако под давлением общественности был вынужден от него отказаться.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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