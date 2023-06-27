Италия27 июня 2023, 17:12 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Рабьо продлил контракт с Ювентусом. Но только на год
Французский хавбек останется в Турине
27 июня 2023, 17:12 |
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«Ювентус» официально сообщил о продлении контракта с Адриеном Рабьо. Нынешнее соглашение истекало в конце июня, новое рассчитано лишь на один год – до лета 2024 года.
Рабьо имел несколько предложений из АПЛ, но решил остаться в «Ювентусе».
28-летний хавбек сборной Франции перешел в «Ювентус» в 2019 году из «ПСЖ» на правах свободного агента. Сезон 2022/2023 получился для него самым успешным в составе туринского клуба: 11 голов и 6 ассистов в 48 матчах во всех турнирах.
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