Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рабьо продлил контракт с Ювентусом. Но только на год
Италия
27 июня 2023, 17:12 |
50
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рабьо продлил контракт с Ювентусом. Но только на год

Французский хавбек останется в Турине

27 июня 2023, 17:12 |
50
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рабьо продлил контракт с Ювентусом. Но только на год
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

«Ювентус» официально сообщил о продлении контракта с Адриеном Рабьо. Нынешнее соглашение истекало в конце июня, новое рассчитано лишь на один год – до лета 2024 года.

Рабьо имел несколько предложений из АПЛ, но решил остаться в «Ювентусе».

28-летний хавбек сборной Франции перешел в «Ювентус» в 2019 году из «ПСЖ» на правах свободного агента. Сезон 2022/2023 получился для него самым успешным в составе туринского клуба: 11 голов и 6 ассистов в 48 матчах во всех турнирах.

По теме:
Рвется в игру. Погба досрочно вышел из отпуска
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с основным вратарем
ОФИЦИАЛЬНО. Модрич продлил контракт с Реалом
Адриен Рабьо Ювентус продление контракта
Источник ФК Ювентус
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина проиграла Испании в первом туре Европейских игр у женщин
Футбол | 27 июня 2023, 16:50 0
Украина проиграла Испании в первом туре Европейских игр у женщин
Украина проиграла Испании в первом туре Европейских игр у женщин

Турнир по пляжному футболу ІІІ Европейских игр проходит в польском Тарнуве

ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
Футбол | 27 июня 2023, 16:30 25
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев

Контракт рассчитан на два года

Руслан РОТАНЬ: «На данный момент врачи работают с Мудриком»
Футбол | 26.06.2023, 18:01
Руслан РОТАНЬ: «На данный момент врачи работают с Мудриком»
Руслан РОТАНЬ: «На данный момент врачи работают с Мудриком»
Барселона получила нового главного тренера
Баскетбол | 26.06.2023, 18:24
Барселона получила нового главного тренера
Барселона получила нового главного тренера
Goal обнародовал новый рейтинг претендентов на Золотой мяч-2023
Футбол | 26.06.2023, 19:06
Goal обнародовал новый рейтинг претендентов на Золотой мяч-2023
Goal обнародовал новый рейтинг претендентов на Золотой мяч-2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он обыграл Алькараса. Крутых узнал первого соперника в отборе к Уимблдону
Он обыграл Алькараса. Крутых узнал первого соперника в отборе к Уимблдону
25.06.2023, 18:20
Теннис
Украина закрепилась в топ-3. Медальный зачет после 4-го дня Европейских игр
Украина закрепилась в топ-3. Медальный зачет после 4-го дня Европейских игр
25.06.2023, 23:59 3
Другие виды
В первом полуфинальном матче женской Евролиги Украина победила Чехию
В первом полуфинальном матче женской Евролиги Украина победила Чехию
25.06.2023, 19:55 1
Волейбол
Почему Месси выбрал Интер Майами
Почему Месси выбрал Интер Майами
26.06.2023, 11:53 12
Футбол
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
26.06.2023, 12:00 4
Футбол
Будут проблемы? Сборная Украины U-21 могла нарушить регламент ФИФА
Будут проблемы? Сборная Украины U-21 могла нарушить регламент ФИФА
26.06.2023, 17:28 66
Футбол
Источник: Полесье оформило подписание еще трех новичков
Источник: Полесье оформило подписание еще трех новичков
26.06.2023, 13:28 4
Футбол
Реванш не состоялся. Украина снова проиграла Турции в финале Евролиги
Реванш не состоялся. Украина снова проиграла Турции в финале Евролиги
25.06.2023, 23:50 21
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем