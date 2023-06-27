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  4. Окончательное решение. Лунин останется в Реале до конца контракта
Испания
27 июня 2023, 16:20 |
1577
5

Окончательное решение. Лунин останется в Реале до конца контракта

Украинский голкипер проведет еще год в Мадриде

27 июня 2023, 16:20 |
1577
5
Окончательное решение. Лунин останется в Реале до конца контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Андрей Лунин останется в «Реале» до истечения срока его контракта, то есть до лета 2024 года. Об этом сообщает авторитетное испанское издание As.

По их информации, это решение самого игрока, и оно окончательное.

Отметим, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не удовлетворен уровнем Лунина, и хотел бы видеть другого игрока в роли второго голкипера «Реала». Это даже стало причиной конфликта с президентом «Реала» Флорентино Пересом, который не планирует подписывать клубу нового голкипера.

В сезоне 2022/2023 Лунин провел за «Реал» 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов.

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Андрей Лунин Реал Мадрид
Источник AS
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Злий Глобинець
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+1
Alex T
По окончании контракт отправят восвояси? Такой себе вариант там сидеть если тренер тебя видеть не хочет, раньше хотели что б играл, но не давали, а теперь и подавно будет на лавке 
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+1
vovadocent
Ну тоді можна ставити на кар'єрі хрест. Вічна банка
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+1
Wlad West
Видимо не уверен в себе, без амбиций парень.
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+1
K 12
Бабки идут ,что ему ещё надо
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0
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