Окончательное решение. Лунин останется в Реале до конца контракта
Украинский голкипер проведет еще год в Мадриде
Андрей Лунин останется в «Реале» до истечения срока его контракта, то есть до лета 2024 года. Об этом сообщает авторитетное испанское издание As.
По их информации, это решение самого игрока, и оно окончательное.
Отметим, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не удовлетворен уровнем Лунина, и хотел бы видеть другого игрока в роли второго голкипера «Реала». Это даже стало причиной конфликта с президентом «Реала» Флорентино Пересом, который не планирует подписывать клубу нового голкипера.
В сезоне 2022/2023 Лунин провел за «Реал» 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер будет получать 1 миллион долларов в год
Игрок получил статус свободного агента
Заходьте, ознайомлюйтесь.