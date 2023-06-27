Окончательное решение. Лунин останется в Реале до конца контракта

Андрей Лунин останется в «Реале» до истечения срока его контракта, то есть до лета 2024 года. Об этом сообщает авторитетное испанское издание As.

По их информации, это решение самого игрока, и оно окончательное.

Отметим, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не удовлетворен уровнем Лунина, и хотел бы видеть другого игрока в роли второго голкипера «Реала». Это даже стало причиной конфликта с президентом «Реала» Флорентино Пересом, который не планирует подписывать клубу нового голкипера.

В сезоне 2022/2023 Лунин провел за «Реал» 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов.