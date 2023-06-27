Завацкая проиграла теннисистке из 4-й сотни в отборе к Уимблдону

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№183 WTA) завершила выступления в квалификации Уимблдонского турнира.

В первом раунде отбора украинка проиграла Найкте Бейнс из Великобритании (№311 WTA).

Уимблдон. Первый круг квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Найкта Бейнс (Великобритани) – 6:4, 2:6, 3:6

Это была первая встреча теннисисток. В прошлом году Завацкая дошла до финала отборочного турнира.

В следующем раунде Бейнс сыграет против Мирьям Бьёрклунд (№135 WTA) или Виктории Голубич (№138 WTA).