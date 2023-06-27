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  4. Завацкая проиграла теннисистке из 4-й сотни в отборе к Уимблдону
Уимблдон
27 июня 2023, 16:08 | Обновлено 27 июня 2023, 16:39
447
3

Завацкая проиграла теннисистке из 4-й сотни в отборе к Уимблдону

Катарина в трех партиях уступила Найкте Бейнс

27 июня 2023, 16:08 | Обновлено 27 июня 2023, 16:39
447
3
Завацкая проиграла теннисистке из 4-й сотни в отборе к Уимблдону
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№183 WTA) завершила выступления в квалификации Уимблдонского турнира.

В первом раунде отбора украинка проиграла Найкте Бейнс из Великобритании (№311 WTA).

Уимблдон. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Найкта Бейнс (Великобритани) – 6:4, 2:6, 3:6

Это была первая встреча теннисисток. В прошлом году Завацкая дошла до финала отборочного турнира.

В следующем раунде Бейнс сыграет против Мирьям Бьёрклунд (№135 WTA) или Виктории Голубич (№138 WTA).

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Катарина Завацкая Уимблдон-2023 Найкта Бейнс
Источник Sport.ua
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sirjoga
Тут навіть слова підібрати важко. 
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Pasha007
ДНО пробите!
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0
Первый Среди Равных
Ну, вочевидь це була занадто сильна суперниця для неї.
Короче, Світоліна ще поки не постаріла то може трохи попилить. На усіх решту надії нема. В чоловічому тенісі нікої перспективи також нема. п*зд#ц
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0
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