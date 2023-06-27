Снигур проиграла на старте квалификации Уимблдона

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№151 WTA) завершила выступления в квалификации Уимблдонского турнира.

В первом раунде отбора украинка проиграла Аранче Рус из Нидерландов (№85 WTA).

Уимблдон. Первый круг квалификации

Дарья Снигур (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) – 6:7(1), 4:6

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.

Снигур в третий раз сыграла в квалификации Уимблдона, выиграв всего один матч из четырех.

В следующем раунде Рус сыграет против Эмили Эпплтон (№392 WTA) или Кэрол Чжао (№166 WTA).