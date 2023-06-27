Уимблдон27 июня 2023, 16:02 | Обновлено 27 июня 2023, 16:40
474
3
Снигур проиграла на старте квалификации Уимблдона
Дарья не справилась с Аранчей Рус из Нидерландов
27 июня 2023, 16:02 | Обновлено 27 июня 2023, 16:40
474
3
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№151 WTA) завершила выступления в квалификации Уимблдонского турнира.
В первом раунде отбора украинка проиграла Аранче Рус из Нидерландов (№85 WTA).
Уимблдон. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) – 6:7(1), 4:6
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.
Снигур в третий раз сыграла в квалификации Уимблдона, выиграв всего один матч из четырех.
В следующем раунде Рус сыграет против Эмили Эпплтон (№392 WTA) или Кэрол Чжао (№166 WTA).
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Снігур треба йти по шляху Калініної і набирати очки на ITF. Калініна так залізла в топ-100 і потім взагалі поперло. Нічого не виграє, багато програє. Але все одно якось тримається в топ-40.
У сотню важко пробитися, але легче там залишатися.