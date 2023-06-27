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Уимблдон
27 июня 2023, 16:02 | Обновлено 27 июня 2023, 16:40
474
3

Снигур проиграла на старте квалификации Уимблдона

Дарья не справилась с Аранчей Рус из Нидерландов

27 июня 2023, 16:02 | Обновлено 27 июня 2023, 16:40
474
3
Снигур проиграла на старте квалификации Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№151 WTA) завершила выступления в квалификации Уимблдонского турнира.

В первом раунде отбора украинка проиграла Аранче Рус из Нидерландов (№85 WTA).

Уимблдон. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) – 6:7(1), 4:6

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.

Снигур в третий раз сыграла в квалификации Уимблдона, выиграв всего один матч из четырех.

В следующем раунде Рус сыграет против Эмили Эпплтон (№392 WTA) или Кэрол Чжао (№166 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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anacreon
Щось вона ніяк не вийде на новий рівень. Барахтається другий рік на місці. Між 150 і 200.І незрозуміло, чи зможе піти вище. Костюк теж якось барахталася на місці якийсь час, але потім якось так сяк і вилізла в топ-50  закріпилася там.
Снігур треба йти по шляху Калініної і набирати очки на ITF. Калініна так залізла в топ-100 і потім взагалі поперло. Нічого не виграє, багато програє. Але все одно якось тримається в топ-40.
У сотню важко пробитися, але легче там залишатися.
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+2
александр сашко
і Завацька...........
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+1
Andrey_1992
а ще 4 роки тому ставала тут чемпіонкою серед юніорів
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+1
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