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Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 13:50 |
802
0

В Вересе определились с тренерским штабом и спаррингами

Достигнута договоренность о проведении четырех контрольных матчей

27 июня 2023, 13:50 |
802
0
В Вересе определились с тренерским штабом и спаррингами
ФК Верес

27 июня футболисты ровенского «Вереса», сохранившего «прописку» в УПЛ, вернулись из отпуска.

Как стало известно Sport.ua, новому главному тренеру Сергею Лавриненко, заключившему трехлетний контракт, будут помогать Сергей Таран, с которым они раньше работали в «Ингульце», и Вадим Заец, возглавлявший в свое время «Буковину», а Юрий Шевчук будет отвечать за подготовку вратарей. , как и в своем предыдущем клубе – «Рухе».

Достигнута договоренность о проведении четырех контрольных матчей: 8 июля – с «Металлистом 1925», 14-го – с тернопольской «Нивой», 17-го – с «Карпатами» и 19-го – с «Кривбассом».

Больше не будут выступать за «Верес» Александр Лебеденко, Александр Mаткобожик, Николай Квасный и Владислав Тишининов.

Пролонгировали контракт с «Вересом» Вадим Ющишин, Василий Курко, а также Владислав и Станислав Шараи.

Планируется усилиться 5-6 летними новичками, которые пройдут тщательный просмотр. В частности, нужно позаботиться о приглашении еще одного надежного вратаря, ведь Ющишин надолго выбыл из-за серьезной травмы.

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Источник Sport.ua
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