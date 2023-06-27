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Испания
27 июня 2023, 13:38 |
427
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал подписал Дениса Суареса

Соглашение рассчитано до 2026 года

27 июня 2023, 13:38 |
427
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал подписал Дениса Суареса
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Суарес

Полузащитник Денис Суарес стал игроком «Вильярреала». Стороны поставили подписи под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до лета 2026 года. 8 июля игрок присоединится к команде.

В прошедшем сезоне 29-летний футболист выступал за каталонский «Эспаньол». Суарес принял участие в 18 поединках, в которых не отметился результативными действиями. Денис получил две желтые карточки.

По итогам прошлого сезона чемпионата Испании «Вильярреал» занял пятое место в турнирной таблице. В следующей кампании «желтая субмарина» выступит в Лиге Европы.

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Источник ФК Вильярреал
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