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Украина. Первая лига
27 июня 2023, 13:16 | Обновлено 27 июня 2023, 13:17
320
0

Металлист начал учебно-тренировочные сборы в Закарпатской области

В расположении харьковчан находятся 22 футболиста

27 июня 2023, 13:16 | Обновлено 27 июня 2023, 13:17
320
0
Металлист начал учебно-тренировочные сборы в Закарпатской области
ФК Металлист Харьков

Первая команда футбольного клуба «Металлист» прибыла в поселок Поляна в Закарпатской области для проведения учебно-тренировочных сборов.

Желто-синие разместились в отеле Quelle Polyana, где и будут базироваться в течение следующего месяца.

На сегодня в расположении «Металлиста» находятся 22 футболиста.

Вратари: Сергей Шумилов, Герман Папст

Защитники: Алексей Горяинов, Владислав Бабков, Даниэль Вернаттус, Егор Абрамов, Даниил Приходько, Дмитрий Шамич

Полузащитники: Максим Багачанский, Алекс Чидомере, Кирилл Дигтярь, Валентин Киселев, Даниил Тепляков, Роман Горенко, Александр Цвиренко, Максим Ореховский, Геннадий Синчук, Даниил Кайдалов

Нападающие: Евгений Рязанцев, Егор Красников, Ярослав Карпизин

В расположении команды также находится защитник Кирилл Влага, который продолжает восстановление после травмы.

Кроме того, «Металлист» ожидает прибытия ряда потенциальных новичков команды.

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Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы Первая лига Украины
Источник ФК Металлист
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