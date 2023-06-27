Металлист начал учебно-тренировочные сборы в Закарпатской области

Первая команда футбольного клуба «Металлист» прибыла в поселок Поляна в Закарпатской области для проведения учебно-тренировочных сборов.

Желто-синие разместились в отеле Quelle Polyana, где и будут базироваться в течение следующего месяца.

На сегодня в расположении «Металлиста» находятся 22 футболиста.

Вратари: Сергей Шумилов, Герман Папст

Защитники: Алексей Горяинов, Владислав Бабков, Даниэль Вернаттус, Егор Абрамов, Даниил Приходько, Дмитрий Шамич

Полузащитники: Максим Багачанский, Алекс Чидомере, Кирилл Дигтярь, Валентин Киселев, Даниил Тепляков, Роман Горенко, Александр Цвиренко, Максим Ореховский, Геннадий Синчук, Даниил Кайдалов

Нападающие: Евгений Рязанцев, Егор Красников, Ярослав Карпизин

В расположении команды также находится защитник Кирилл Влага, который продолжает восстановление после травмы.

Кроме того, «Металлист» ожидает прибытия ряда потенциальных новичков команды.