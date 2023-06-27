Арсений БАТАГОВ: «Мы мотивированы на все сто процентов»

Полузащитник молодежной сборной Украины Арсений Батагов поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Евро-2023 U-21 против Испании.

«Уже не будет такого волнения перед поединком. Я считаю, что мы сможем продемонстрировать свой футбол, показать хорошую игру. Будем стараться достичь хорошего результата, чтобы выйти из группы с первого места. Не может быть большей мотивации, чем играть против такого соперника на Евро.

Наша команда будет мотивирована на все сто процентов, будет делать все возможное для победы», - сказал Батагов.

Матч U-21 Испания - Украина U-21 состоится сегодня, 27 июня. Начало в 21:45 по Киеву.