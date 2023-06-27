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Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 11:59 | Обновлено 27 июня 2023, 12:09
335
0

Ярослав ВИШНЯК: «Ждем приезда Диего Кариоки»

Наставник «Колоса» анонсировал возвращение бразильского легионера

27 июня 2023, 11:59 | Обновлено 27 июня 2023, 12:09
335
0
Ярослав ВИШНЯК: «Ждем приезда Диего Кариоки»
ФК Колос. Диего Кариока

Главный тренер ковалевского «Колоса» Ярослав Вишняк прояснил ситуацию с легионерами команды. Украинский специалист ожидает возвращения Диего Кариоки.

«У нас был один легионер – белорус Николай Золотов. Можно сказать, правильный белорус. Живет тут с семьей, поддерживает Украину.

И вернется к нам бразильский полузащитник Диего Кариока. Когда началась война, мы его вывезли за границу, он играл в других чемпионатах. Он на контракте в «Колосе», ждем его приезда», - сказал Вишняк.

25-летний Кариока перешел в «Колос» из белорусского «Витебска» в июле 2021 года за 120 тысяч евро и провел за ковалевскую команду 13 матчей, в которых забил один гол.

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Ярослав Вишняк Диего Кариока
Источник FanDay
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