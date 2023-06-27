Ярослав ВИШНЯК: «Ждем приезда Диего Кариоки»

Главный тренер ковалевского «Колоса» Ярослав Вишняк прояснил ситуацию с легионерами команды. Украинский специалист ожидает возвращения Диего Кариоки.

«У нас был один легионер – белорус Николай Золотов. Можно сказать, правильный белорус. Живет тут с семьей, поддерживает Украину.

И вернется к нам бразильский полузащитник Диего Кариока. Когда началась война, мы его вывезли за границу, он играл в других чемпионатах. Он на контракте в «Колосе», ждем его приезда», - сказал Вишняк.

25-летний Кариока перешел в «Колос» из белорусского «Витебска» в июле 2021 года за 120 тысяч евро и провел за ковалевскую команду 13 матчей, в которых забил один гол.