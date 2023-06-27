Германия27 июня 2023, 11:39 | Обновлено 27 июня 2023, 11:52
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Боруссия Менхенгладбах подписала форварда Арминии
Робин Хак сменил клубную прописку
27 июня 2023, 11:39 | Обновлено 27 июня 2023, 11:52
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24-летний немецкий нападающий Робин Хак, выступавший за «Арминию», трудоустроился в другом клубе. Форвард перешел в менхенгладбахскую «Боруссию».
Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2027 года.
В завершившемся сезоне Хак провел за «Арминию» 33 поединка в рамках второй Бундеслиги, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и пять голевых передач.
В минувшем сезоне «Боруссия» заняла десятое место в таблице чемпионата Германии.
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