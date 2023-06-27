Боруссия Менхенгладбах подписала форварда Арминии

24-летний немецкий нападающий Робин Хак, выступавший за «Арминию», трудоустроился в другом клубе. Форвард перешел в менхенгладбахскую «Боруссию».

Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2027 года.

В завершившемся сезоне Хак провел за «Арминию» 33 поединка в рамках второй Бундеслиги, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и пять голевых передач.

В минувшем сезоне «Боруссия» заняла десятое место в таблице чемпионата Германии.