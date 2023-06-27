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Германия
27 июня 2023, 11:39 | Обновлено 27 июня 2023, 11:52
196
0

Боруссия Менхенгладбах подписала форварда Арминии

Робин Хак сменил клубную прописку

27 июня 2023, 11:39 | Обновлено 27 июня 2023, 11:52
196
0
Боруссия Менхенгладбах подписала форварда Арминии
Getty Images/Global Images Ukraine. Робин Хак

24-летний немецкий нападающий Робин Хак, выступавший за «Арминию», трудоустроился в другом клубе. Форвард перешел в менхенгладбахскую «Боруссию».

Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2027 года.

В завершившемся сезоне Хак провел за «Арминию» 33 поединка в рамках второй Бундеслиги, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и пять голевых передач.

В минувшем сезоне «Боруссия» заняла десятое место в таблице чемпионата Германии.

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Робин Хак Боруссия Менхенгладбах Арминия трансферы трансферы Бундеслиги
Источник ФК Боруссия Менхенгладбах
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