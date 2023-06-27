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Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 11:05 | Обновлено 27 июня 2023, 12:11
4504
0

Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды

В опалу попал Андрей Сахневич

27 июня 2023, 11:05 | Обновлено 27 июня 2023, 12:11
4504
0
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
Instagram. Андрей Сахневич

Болельщики житомирского «Полесья» выступили с обращением к Украинской ассоциации футбола и Украинской Премьер-лиге относительного бывшего игрока команды Андрея Сахневича. Он, кроме «Полесья», в Украине также выступал за различные клубные коллективы киевского «Динамо», «Александрию», «Колос» Ковалевка и «Горняк-Спорт».

Фанаты указали на тот факт, что 34-летний Сахневич уже во время полномасштабного вторжении армии рф в Украину подписал контракт с рашистским клубом ильпар из ильинска, который выступает в одно миз низших дивизионов чемпионата рф.

«Украинец, житомирянин, 34-летний Андрей Сахневич, бывший игрок ФК «Полесья», во время полномасштабной войны, предал свою родину и уехал на россию, подписав контракт с футбольным клубом из пермского края.

Сегодня он продолжает зарабатывать деньги в стране-агрессоре, не меняя гражданства и не осуждая войну, он поддерживает убийства украинцев и оправдывает преступления путина и его армии.

Мы призываем Украинскую Ассоциацию Футболу и Премьер-лигу Украины запретить этому спортсмену заниматься какой-либо футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно. А что касается возвращения в Житомир, то только в черном пакете!», – говорится в обращении фанатов житомирского «Полесья».

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Андрей Сахневич Полесье Житомир Украинская Премьер-лига Украинская ассоциация футбола
Источник Instagram
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