Денис ИГНАТЕНКО: «Думаю, сезон будет очень тяжелым»
Голкипер «Динамо» – о начале подготовки к новому сезону
Вратарь киевского «Динамо» Денис Игнатенко рассказал, чего именно ждет от нового сезона, подготовку к которому команда начала накануне, 26 июня.
– Как прошел медосмотр?
– Прошел хорошо, проблем со здоровьем нет. Как сказали врачи.
– Уже прошла первая тренировка. Насколько вы готовы приступить к работе?
– Приступать к работе мы еще не готовы. Пока что только первая тренировка. Чтобы быть готовыми, нужно пройти все сборы. Думаю, что когда мы вернемся в Украину, с этим будет все в порядке.
– Были ли рады увидеть партнеров по команде после отпуска?
– Конечно. Мы были вместе в течение всего года, а потом не видели друг друга.
– Какие у вас ожидания от нового сезона и от себя?
– Думаю, что сезон будет очень тяжелым. Будем делать все, чтобы занять первое место.
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