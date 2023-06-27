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Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 10:46 |
210
0

Денис ИГНАТЕНКО: «Думаю, сезон будет очень тяжелым»

Голкипер «Динамо» – о начале подготовки к новому сезону

27 июня 2023, 10:46 |
210
0
Денис ИГНАТЕНКО: «Думаю, сезон будет очень тяжелым»
ФК Динамо Киев. Денис Игнатенко

Вратарь киевского «Динамо» Денис Игнатенко рассказал, чего именно ждет от нового сезона, подготовку к которому команда начала накануне, 26 июня.

– Как прошел медосмотр?

– Прошел хорошо, проблем со здоровьем нет. Как сказали врачи.

– Уже прошла первая тренировка. Насколько вы готовы приступить к работе?

– Приступать к работе мы еще не готовы. Пока что только первая тренировка. Чтобы быть готовыми, нужно пройти все сборы. Думаю, что когда мы вернемся в Украину, с этим будет все в порядке.

– Были ли рады увидеть партнеров по команде после отпуска?

– Конечно. Мы были вместе в течение всего года, а потом не видели друг друга.

– Какие у вас ожидания от нового сезона и от себя?

– Думаю, что сезон будет очень тяжелым. Будем делать все, чтобы занять первое место.

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Источник Динамомания
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