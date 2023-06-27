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Лига конференций
27 июня 2023, 09:39 | Обновлено 27 июня 2023, 09:52
251
0

СКРИПНИК: «Домашние еврокубковые матчи будем играть в Польше или Венгрии»

Наставник «Ворсклы» – о предстоящем сезоне

27 июня 2023, 09:39 | Обновлено 27 июня 2023, 09:52
251
0
СКРИПНИК: «Домашние еврокубковые матчи будем играть в Польше или Венгрии»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер Ворсклы Виктор Скрипник рассказал о планах команды на период подготовки к новому сезону.

«Место проведения заграничного сбора будем планировать исходя из того, с кем придется играть в отборе в Лигу конференций. Хочется быть ближе к той локации, где будем играть. Выбор спарринг-партнеров также зависит от места сбора. Домашние матчи в еврокубках, думаю, будем играть в Польше или Венгрии.

Как минимум, нужно занять место не ниже, чем в прошлом сезоне. Однако это будет тяжело. О тех командах, которые выше нас, говорить не нужно. Также «Кривбасс» развивается, «Александрия» зла, «Колос» хочет занимать высокие места. В «Полесье» много футболистов с опытом УПЛ, к тому же качественно усиливаются», - сказал Скрипник.

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Виктор Скрипник Ворскла Полтава
Источник Украинский футбол
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