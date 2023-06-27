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Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 09:19 |
229
0

Защитник Вереса может перейти в Буковину

Артем Данилюк близок к заключению полноценного контракта с черновицким клубом

27 июня 2023, 09:19 |
229
0
Защитник Вереса может перейти в Буковину
ФК Буковина. Артем Данилюк

Защитник «Вереса» Артем Данилюк может стать полноценным игроком «Буковины».

В сезоне 2022/23 Данилюк играл за «Буковину» на правах аренды, но теперь стороны близки к заключению полноценного контракта.

На счету 21-летнего защитника одна результативная передача в 10 матчах за «Буковину». Данилюк пропустил часть сезона из-за травмы.

Ранее сообщалось, что «Верес» проявляет интерес к Мильченко и Бугаю.

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Источник Sportarena
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