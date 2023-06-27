Защитник Вереса может перейти в Буковину

Защитник «Вереса» Артем Данилюк может стать полноценным игроком «Буковины».

В сезоне 2022/23 Данилюк играл за «Буковину» на правах аренды, но теперь стороны близки к заключению полноценного контракта.

На счету 21-летнего защитника одна результативная передача в 10 матчах за «Буковину». Данилюк пропустил часть сезона из-за травмы.

Ранее сообщалось, что «Верес» проявляет интерес к Мильченко и Бугаю.