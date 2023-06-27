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Германия
27 июня 2023, 08:31 |
636
0

Кроос назвал основную проблему нынешней сборной Германии

Игрок встал на защиту главной команды страны

27 июня 2023, 08:31 |
636
0
Кроос назвал основную проблему нынешней сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник Тони Кроос высказал мнение о нынешних проблемах сборной Германии, которая, как известно, в четырех своих последних контрольных матчах не смогла ни разу выиграть.

«Я не думаю, что команда находится хоть в каком-то подобии формы. Но также я не думаю, что она не старается.

Часто говорят о менталитете и так далее. Думаю, главным образом команде не хватает уверенности. А еще там почти нет футболистов, способных немного протащить команду на себе. Очень, очень сложно сохранять оптимизм», – заявил Кроос, который на клубном уровне защищает цвета мадридского «Реала».

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сборная Германии по футболу Тони Кроос
Источник Eurosport
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