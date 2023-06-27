Испания – Украина (женщины). Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 27 июня в 15:30 матч 1-го тура Европейских игр 2023 в Польше
27 июня в 15:30 проходит матч 1-го тура Европейских игр 2023 между женскими сборными Испании и Украины по пляжному футболу.
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Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.
По регламенту соревнований – 6 женских сборных на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, а неудачники сразятся за 5–6 места.
Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Женщины
- Группа А: Польша, Португалия, Чехия
- Группа В: Испания, Италия, Украина
Матчи сборной Украины
- 1-й тур, 27 июня. 15:30. Испания – Украина
- 2-й тур, 28 июня. 15:30. Италия – Украина
Украина: Вратари: Анастасия Терех, Виктория Кислова. Полевые игроки: Мария Тихонова, Юлия Дехтярь, Юлия Костюк, Мирослава Выпасняк, Елена Кирильчук, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Анна Шульга, Ирина Василюк, Таисия Бабенко.
Испания – Украина (женщины). Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.
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