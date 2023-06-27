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Пляжный футбол
27 июня 2023, 07:23 |
383
0

Испания – Украина (женщины). Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 27 июня в 15:30 матч 1-го тура Европейских игр 2023 в Польше

27 июня 2023, 07:23 |
383
0
Испания – Украина (женщины). Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ

27 июня в 15:30 проходит матч 1-го тура Европейских игр 2023 между женскими сборными Испании и Украины по пляжному футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.

По регламенту соревнований – 6 женских сборных на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, а неудачники сразятся за 5–6 места.

Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Женщины

  • Группа А: Польша, Португалия, Чехия
  • Группа В: Испания, Италия, Украина

Матчи сборной Украины

  • 1-й тур, 27 июня. 15:30. Испания – Украина
  • 2-й тур, 28 июня. 15:30. Италия – Украина

Украина: Вратари: Анастасия Терех, Виктория Кислова. Полевые игроки: Мария Тихонова, Юлия Дехтярь, Юлия Костюк, Мирослава Выпасняк, Елена Кирильчук, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Анна Шульга, Ирина Василюк, Таисия Бабенко.

Испания – Украина (женщины). Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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