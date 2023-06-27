27 июня в 14:00 проходит матч 1-го тура Европейских игр 2023 между сборными Италии и Украины по пляжному футболу.

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Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.

По регламенту соревнований – 8 мужских сборных на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, а неудачники сразятся за 5–8 места.

Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины

Группа А: Польша, Португалия, Испания, Азербайджан.

Группа В: Швейцария, Италия, Молдова, Украина.

1-й тур, 27 июня

14:00. Италия – Украина

17:00. Португалия – Испания

18:30. Молдова – Швейцария

21:30. Азербайджан – Польша

Италия – Украина. Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.