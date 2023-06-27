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Пляжный футбол
27 июня 2023, 06:47 | Обновлено 27 июня 2023, 07:20
941
0

Италия – Украина. Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 июня в 14:00 матч 1-го тура Европейских игр 2023 в Польше

27 июня 2023, 06:47 | Обновлено 27 июня 2023, 07:20
941
0
Италия – Украина. Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

27 июня в 14:00 проходит матч 1-го тура Европейских игр 2023 между сборными Италии и Украины по пляжному футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.

По регламенту соревнований – 8 мужских сборных на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, а неудачники сразятся за 5–8 места.

Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины

  • Группа А: Польша, Португалия, Испания, Азербайджан.
  • Группа В: Швейцария, Италия, Молдова, Украина.

1-й тур, 27 июня

  • 14:00. Италия – Украина
  • 17:00. Португалия – Испания
  • 18:30. Молдова – Швейцария
  • 21:30. Азербайджан – Польша

Италия – Украина. Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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