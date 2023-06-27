Италия – Украина. Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 июня в 14:00 матч 1-го тура Европейских игр 2023 в Польше
27 июня в 14:00 проходит матч 1-го тура Европейских игр 2023 между сборными Италии и Украины по пляжному футболу.
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Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.
По регламенту соревнований – 8 мужских сборных на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, а неудачники сразятся за 5–8 места.
Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины
- Группа А: Польша, Португалия, Испания, Азербайджан.
- Группа В: Швейцария, Италия, Молдова, Украина.
1-й тур, 27 июня
- 14:00. Италия – Украина
- 17:00. Португалия – Испания
- 18:30. Молдова – Швейцария
- 21:30. Азербайджан – Польша
Италия – Украина. Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.
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