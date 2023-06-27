Украина. Премьер лига27 июня 2023, 05:10 |
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Полесье просматривает воспитанника Шахтера, который находится в Боруссии Д
Житомирский клуб может подписать Ивана Матвийчука
27 июня 2023, 05:10 |
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Житомирский футбольный клуб «Полесье» просматривает 18-летнего центрального защитника Ивана Матвийчука, который находится в системе немецкой команды «Боруссии» Дортмунд.
Об этом сообщает Sportarena. Матвийчук является воспитанником донецкого «Шахтера».
С весны 2022 года Иван находился в системе «Боруссии Д», тренируясь и играя за юношеские команды клуба.
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