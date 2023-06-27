Полесье просматривает воспитанника Шахтера, который находится в Боруссии Д

Житомирский футбольный клуб «Полесье» просматривает 18-летнего центрального защитника Ивана Матвийчука, который находится в системе немецкой команды «Боруссии» Дортмунд.

Об этом сообщает Sportarena. Матвийчук является воспитанником донецкого «Шахтера».

С весны 2022 года Иван находился в системе «Боруссии Д», тренируясь и играя за юношеские команды клуба.