Украина. Премьер лига27 июня 2023, 03:05 |
105
0
Источник: Днепр-1 может подписать защитника Александрии за 250 тысяч евро
Днепровский клуб заинтересован в услугах Дениса Мирошниченко
27 июня 2023, 03:05 |
105
0
Украинский футбольный клуб «Днепр-1» заинтересован в услугах 28-летнего украинского защитника Дениса Мирошниченко, который сейчас выступает за «Александрию».
Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык. По информации источника, руководство днепровского клуба в лице Андрея Русола ведет переговоры с александрийцами.
Сумма трансфера может составить около 250 000 евро. В сезоне УПЛ 2022/23 Денис провел 29 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 июня 2023, 11:14 8
Клуб объявил о контракте
Футбол | 26 июня 2023, 11:53 10
Валерий Василенко – о сорвавшемся трансфере Лео в «Барселону»
Футбол | 27.06.2023, 00:15
Футбол | 27.06.2023, 01:42
Футбол | 26.06.2023, 17:28
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теннис
25.06.2023, 09:47 13
26.06.2023, 01:28
26.06.2023, 13:28 2
25.06.2023, 11:59 26
25.06.2023, 13:07
25.06.2023, 10:10 1
25.06.2023, 23:50 20