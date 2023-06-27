Источник: Днепр-1 может подписать защитника Александрии за 250 тысяч евро

Украинский футбольный клуб «Днепр-1» заинтересован в услугах 28-летнего украинского защитника Дениса Мирошниченко, который сейчас выступает за «Александрию».

Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык. По информации источника, руководство днепровского клуба в лице Андрея Русола ведет переговоры с александрийцами.

Сумма трансфера может составить около 250 000 евро. В сезоне УПЛ 2022/23 Денис провел 29 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.