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  4. Источник: Днепр-1 может подписать защитника Александрии за 250 тысяч евро
Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 03:05 |
105
0

Источник: Днепр-1 может подписать защитника Александрии за 250 тысяч евро

Днепровский клуб заинтересован в услугах Дениса Мирошниченко

27 июня 2023, 03:05 |
105
0
Источник: Днепр-1 может подписать защитника Александрии за 250 тысяч евро
ФК Александрия. Денис Мирошниченко

Украинский футбольный клуб «Днепр-1» заинтересован в услугах 28-летнего украинского защитника Дениса Мирошниченко, который сейчас выступает за «Александрию».

Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык. По информации источника, руководство днепровского клуба в лице Андрея Русола ведет переговоры с александрийцами.

Сумма трансфера может составить около 250 000 евро. В сезоне УПЛ 2022/23 Денис провел 29 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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Денис Мирошниченко Игорь Цыганык Днепр-1 Александрия трансферы трансферы УПЛ Андрей Русол
Источник FootballHub
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