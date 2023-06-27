Другие новости27 июня 2023, 01:10 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня
Важные события во всех видах спорта
27 июня 2023, 01:10 |
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Во вторник, 27 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Нидерланды U-21 – Грузия U-21
19:00 Португалия U-21 – Бельгия U-21
21:45 Испания U-21 – Украина U-21
21:45 Хорватия U-21 – Румыния U-21
ТЕННИС
14:30 Аранча Рус – Дарья Снигур
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