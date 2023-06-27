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27 июня 2023, 01:10 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня

Важные события во всех видах спорта

27 июня 2023, 01:10 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 27 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Нидерланды U-21 – Грузия U-21

Favbet 1.63 – 3.98 – 5.27

19:00 Португалия U-21 – Бельгия U-21

Favbet 2.34 – 3.71 – 3.14

21:45 Испания U-21 – Украина U-21

Favbet 1.65 – 4.00 – 5.05

21:45 Хорватия U-21 – Румыния U-21

Favbet 2.22 – 3.54 – 3.12

ТЕННИС

14:30 Аранча Рус – Дарья Снигур

Favbet 1.71 – 2.10

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Источник Sport.ua
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