СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня

Во вторник, 27 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Нидерланды U-21 – Грузия U-21

1.63 – 3.98 – 5.27

19:00 Португалия U-21 – Бельгия U-21

2.34 – 3.71 – 3.14

21:45 Испания U-21 – Украина U-21

1.65 – 4.00 – 5.05

21:45 Хорватия U-21 – Румыния U-21

2.22 – 3.54 – 3.12

ТЕННИС

14:30 Аранча Рус – Дарья Снигур

1.71 – 2.10