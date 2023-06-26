Молодой украинский футболист погиб на войне, защищая страну от захватчиков

На войне с захватчиками из рф погиб молодой украинский футболист Кирилл Молоков.

В конце мая Кириллу исполнился 21 год. Он был воспитанником черкасского «Днепра», в составе которого дебютировал в Кубке Украины на позиции левого защитника. В разгар полномасштабной войны пошел защищать Украину и погиб во время штурма вражеских позиций.

Директор черкасского клуба «Днепр» Юрий Гончаров в Facebook сообщил:

«Защищая Украину от российских агрессоров, при штурме вражеских позиций погиб воспитанник МСК «Днепр» Кирилл Молоков. Молодой, энергичный и смелый. Именно таким мы его запомним. 21. Навсегда в наших сердцах».