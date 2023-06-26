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Украина. Вторая лига
26 июня 2023, 21:50 | Обновлено 26 июня 2023, 22:09
2357
1

Молодой украинский футболист погиб на войне, защищая страну от захватчиков

21-летний Кирилл Молоков был воспитанником черкасского «Днепра»

26 июня 2023, 21:50 | Обновлено 26 июня 2023, 22:09
2357
1
Молодой украинский футболист погиб на войне, защищая страну от захватчиков
Facebook. Кирилл Молоков

На войне с захватчиками из рф погиб молодой украинский футболист Кирилл Молоков.

В конце мая Кириллу исполнился 21 год. Он был воспитанником черкасского «Днепра», в составе которого дебютировал в Кубке Украины на позиции левого защитника. В разгар полномасштабной войны пошел защищать Украину и погиб во время штурма вражеских позиций.

Директор черкасского клуба «Днепр» Юрий Гончаров в Facebook сообщил:

«Защищая Украину от российских агрессоров, при штурме вражеских позиций погиб воспитанник МСК «Днепр» Кирилл Молоков. Молодой, энергичный и смелый. Именно таким мы его запомним. 21. Навсегда в наших сердцах».

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Днепр Черкассы Кирилл Молоков смерть российско-украинская война
Источник Facebook
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Gargantua
ребенок совсем.
царствие небесное
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