Теннис в Украине26 июня 2023, 21:30 |
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Расписание игр с участием украинских теннисисток на Уимблдоне на 27 июня
Во вторник на корты Великобритании выйдут 3 украинки
26 июня 2023, 21:30 |
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27 июня начнутся матчи первого раунда квалификации Уимблдона 2023 среди женщин.
Во вторник на травяные корты Великобритании выйдут 3 украинки: Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Дарья Снигур.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Уимблдон. Квалификация. 1-й раунд
Корт №12. 4-й запуск (17:30*)
Даяна Ястремская – Кимберли Биррелл [15]
Корт №15. 2-й запуск (14:30*)
Катарина Завацкая – Найкта Бейнс [WC]
Корт №17. 2-й запуск (14:30*)
Дарья Снигур – Аранча Рус [2]
*ориентировочное время начала матча
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