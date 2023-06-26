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Теннис в Украине
26 июня 2023, 21:30 |
578
0

Расписание игр с участием украинских теннисисток на Уимблдоне на 27 июня

Во вторник на корты Великобритании выйдут 3 украинки

26 июня 2023, 21:30 |
578
0
Расписание игр с участием украинских теннисисток на Уимблдоне на 27 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

27 июня начнутся матчи первого раунда квалификации Уимблдона 2023 среди женщин.

Во вторник на травяные корты Великобритании выйдут 3 украинки: Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Дарья Снигур.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. Квалификация. 1-й раунд

Корт №12. 4-й запуск (17:30*)
Даяна Ястремская Кимберли Биррелл [15]

Корт №15. 2-й запуск (14:30*)
Катарина Завацкая Найкта Бейнс [WC]

Корт №17. 2-й запуск (14:30*)
Дарья Снигур Аранча Рус [2]

*ориентировочное время начала матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Даяна Ястремская Кимберли Биррелл Найкта Бейнс Дарья Снигур Катарина Завацкая Аранча Рус расписание Уимблдон
Источник Sport.ua
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