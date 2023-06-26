Лига чемпионов26 июня 2023, 21:10 |
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Стали известны точные даты матчей Днепра-1 и Панатинаикоса в Q2 ЛЧ 2023/24
Игры пройдут 25 июля и 1 августа
26 июня 2023, 21:10 |
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УЕФА утвердил даты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2023/24.
Украинский футбольный клуб «Днепр-1» проведет первый номинально домашний поединок против греческого «Панатинаикоса» 25 июля в городе Кошице (Словакия).
Ответная игра состоится 1 августа в Афинах на домашнем стадионе «Панатинаикоса» «Олимпийский».
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