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Лига чемпионов
26 июня 2023, 21:10 |
2155
0

Стали известны точные даты матчей Днепра-1 и Панатинаикоса в Q2 ЛЧ 2023/24

Игры пройдут 25 июля и 1 августа

26 июня 2023, 21:10 |
2155
0
Стали известны точные даты матчей Днепра-1 и Панатинаикоса в Q2 ЛЧ 2023/24
ФК Днепр-1

УЕФА утвердил даты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2023/24.

Украинский футбольный клуб «Днепр-1» проведет первый номинально домашний поединок против греческого «Панатинаикоса» 25 июля в городе Кошице (Словакия).

Ответная игра состоится 1 августа в Афинах на домашнем стадионе «Панатинаикоса» «Олимпийский».

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Панатинаикос Днепр-1 Лига чемпионов даты и время матчей
Источник УЕФА
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