ТРУБИН: «Игра с Испанией покажет, из чего мы слеплены»

Вратарь молодежной сборной Украины Анатолий Трубин поделился ожиданиями от игры 3-го тура Евро-2023 U-21 с командой Испании, которая будет сыграна 27 июня в Бухаресте (начало – в 21:45 по киевскому времени).

– Вы сыграли три матча за национальную сборную и два – за молодежную. Как вы успеваете восстанавливаться? Есть ли определенная истощенность из-за такого графика?

– Я очень люблю играть в футбол, поэтому для меня это удовольствие. Чем больше игр – тем лучше для меня. Конечно, нужно восстанавливаться. Есть наши массажисты, различные витамины, а самое простое – сон, правильное питание. Нет никаких проблем с этим. Я готов сыграть еще столько же матчей, чтобы побеждать и дальше выступать за сборную.

– Сборная Украины уже вышла в четвертьфинал. Чувствуете определенную расслабленность или остаетесь сфокусированными?

– Когда играешь против такой сборной, как Испания, не думаю, что может быть какая-то расслабленность. Конечно, нет уже такого психологического давления, но мы все хотим играть в свой футбол. В противостоянии с топовой сборной как раз и будет виден результат нашей работы, то, из чего мы слеплены. Это будет хорошая возможность проявить себя. Будет очень интересный поединок, мы настроены по максимуму.

– Вам приходилось играть с испанскими командами в Лиге чемпионов. Другие игроки украинской сборной также имели подобный опыт. Может ли это вам как-то помочь?

– Я считаю, что матчи против «Реала» в Лиге чемпионов вообще помогают твоему карьерному росту. Играть против лучших команд в мире - мечта каждого. Эти поединки, конечно, помогут, но они не являются фактором для победы. Нужно, чтобы все максимально настраивались и были как одно целое.