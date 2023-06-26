Калинина разгромно проиграла Касаткиной на старте турнира в Истборне

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 26) завершила выступления на травяном турнире серии WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В 1/16 финала соревнований украинка в двух сетах разгромно проиграла Дарье Касаткиной (WTA 11) за 1 час и 15 минут.

WTA 500 Истборн. Трава. 1/16 финала

Дарья Касаткина [9] – Ангелина Калинина (Украина) – 6:3, 6:1

Это была четвертая встреча девушек. Ангелина проиграла 3-й поединок.

В следующем раунде турнира Касаткина сыграет против Каролины Плишковой.