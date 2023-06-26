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  4. Калинина разгромно проиграла Касаткиной на старте турнира в Истборне
WTA
26 июня 2023, 18:45 |
552
3

Калинина разгромно проиграла Касаткиной на старте турнира в Истборне

Первая ракетка Украины завершила выступления на травяном турнире в Великобритании

26 июня 2023, 18:45 |
552
3
Калинина разгромно проиграла Касаткиной на старте турнира в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 26) завершила выступления на травяном турнире серии WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В 1/16 финала соревнований украинка в двух сетах разгромно проиграла Дарье Касаткиной (WTA 11) за 1 час и 15 минут.

WTA 500 Истборн. Трава. 1/16 финала

Дарья Касаткина [9] – Ангелина Калинина (Украина) – 6:3, 6:1

Это была четвертая встреча девушек. Ангелина проиграла 3-й поединок.

В следующем раунде турнира Касаткина сыграет против Каролины Плишковой.

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Ангелина Калинина Дарья Касаткина WTA Истборн
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Вадим Щербань
Калініна - дно. Нема чого самій створити, тим паче щось протиставити. Швидкі покриття - приговор для неї. Ні потужності, ні швидкості... Хай йде ковиряється в грунті, там все повільніше та можна десь перепочити та докульгувати. Її місце реально 80-100. Зараз покотиться. Повезло в Римі от і взлетіла. Перспектива нуль.
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+3
Александр Науменко
Уі, чекаємо на диво. Диво, це коли корова на ковзанках танцює гопака.
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+2
shef63
Ганьба!
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0
8number
Шось мені не везе . Я як спортивно диванно активний , то Калініна не гра взагалі …
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0
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