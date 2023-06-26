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WTA
26 июня 2023, 17:29 |
47
0

Киченок / Остапенко – Като / Сутджиади. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного разряда в Истборне

26 июня 2023, 17:29 |
47
0
Киченок / Остапенко – Като / Сутджиади. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

26 июня украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на травяном турнире серии WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В первом раунде соревнований украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) сыграют против тандема Мию Като (Япония) / Алдила Сутджиади (Индонезия). Встреча состоится 4 запуском на корте №4 после поединка Аояма / Шибахара – Данилина / Сюй Ифань. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы матча в следующем раунде сыграют против пары Тереза Мартинцова / Барбора Стрыцова или дуэта Габриэла Дабровски / Дарья Сэвилл.

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Мию Като Алдила Сутджиади Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Истборн смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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