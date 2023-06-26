Киченок / Остапенко – Като / Сутджиади. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного разряда в Истборне
26 июня украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на травяном турнире серии WTA 500 в Истборне (Великобритания).
В первом раунде соревнований украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) сыграют против тандема Мию Като (Япония) / Алдила Сутджиади (Индонезия). Встреча состоится 4 запуском на корте №4 после поединка Аояма / Шибахара – Данилина / Сюй Ифань. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
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Победительницы матча в следующем раунде сыграют против пары Тереза Мартинцова / Барбора Стрыцова или дуэта Габриэла Дабровски / Дарья Сэвилл.
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