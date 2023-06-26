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Уимблдон
26 июня 2023, 17:11 | Обновлено 26 июня 2023, 17:22
239
0

Ястремская, Снигур и Завацкая узнали первых соперниц в отборе к Уимблдону

Украинки стартуют на травяном мейджоре 27 июня

26 июня 2023, 17:11 | Обновлено 26 июня 2023, 17:22
239
0
Ястремская, Снигур и Завацкая узнали первых соперниц в отборе к Уимблдону
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Даяна Ястремская (WTA 152), Дарья Снигур (WTA 151) и Катарина Завацкая (WTA 183) узнали соперниц в первом раунде квалификации Уимблдона 2023.

Даяна на старте отбора встретится с Кимберли Биррелл (WTA 116) из Австралии. Это будет вторая встреча теннисисток. В 2017 году украинка обыграла австралийку на траве в Сурбитоне.

Дарья в первом поединке на травяном мейджоре сыграет с Аранчей Рус (Нидерланды, WTA 85). Ранее девушки играли между собой 1 раз. Победу в 2020 году одержала Аранча.

Катарина стартует на Уимблдоне против Найкты Бейнс (Великобритания, WTA 311). Теннисистки сыграют между собой впервые.

Все поединки с участием украинок запланированы на 27 июня.

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Кимберли Биррелл Аранча Рус Найкта Бейнс Даяна Ястремская Дарья Снигур Катарина Завацкая Уимблдон-2023 жеребьевка
Источник Sport.ua
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