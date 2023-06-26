Четыре кандидата. Интер ищет замену основному голкиперу
Андре Онана может перейти в «Баварию»
Основной голкипер «Интера» Андре Онана может вскоре перейти в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб дает за 27-летнего камерунца 50 миллионов евро плюс бонусы, «Интер» требует 70 миллионов.
По информации итальянских СМИ, «Интер» уже начал поиски замены на случай ухода Онана. Рассматриваются четыре кандидата. Один из них – молодой голкипер «Валенсии» Гиорги Мамардашвили.
Поскольку 22-летний грузин может оказаться «Интеру» не по карману, рассматриваются также три бюджетных варианта с возрастными голкиперами: Уго Льорис из «Тоттенхэма», Ян Зоммер из «Баварии» и Кейлор Навас из «ПСЖ».
Приоритетным вариантом для «Интера» был Гульельмо Викарио из «Эмполи», но он уже в шаге от перехода в «Тоттенхэм».
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