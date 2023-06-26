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Италия
26 июня 2023, 16:55 |
621
2

Четыре кандидата. Интер ищет замену основному голкиперу

Андре Онана может перейти в «Баварию»

26 июня 2023, 16:55 |
621
2
Четыре кандидата. Интер ищет замену основному голкиперу
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

Основной голкипер «Интера» Андре Онана может вскоре перейти в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб дает за 27-летнего камерунца 50 миллионов евро плюс бонусы, «Интер» требует 70 миллионов.

По информации итальянских СМИ, «Интер» уже начал поиски замены на случай ухода Онана. Рассматриваются четыре кандидата. Один из них – молодой голкипер «Валенсии» Гиорги Мамардашвили.

Поскольку 22-летний грузин может оказаться «Интеру» не по карману, рассматриваются также три бюджетных варианта с возрастными голкиперами: Уго Льорис из «Тоттенхэма», Ян Зоммер из «Баварии» и Кейлор Навас из «ПСЖ».

Приоритетным вариантом для «Интера» был Гульельмо Викарио из «Эмполи», но он уже в шаге от перехода в «Тоттенхэм».

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Андре Онана Интер Милан Кейлор Навас Ян Зоммер Уго Льорис трансферы трансферы Серии A
Источник La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 2
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Vitason
Берите Лунина!!
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+1
Александр Кочуров
Так куди ж він іде,у Баварію чи МЮ?))))
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+1
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