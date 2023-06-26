Украина. Премьер лига26 июня 2023, 17:05 |
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Стало известно, у кого право подписи документов в УАФ вместо Павелко
Глава организации остается за решеткой
26 июня 2023, 17:05 |
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В отсутствие президента УАФ Андрея Павелко, который по решению суда был отправлен в СИЗО сроком до 60 дней - до 14 августа включительно, ассоциация продолжает функционировать.
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Как стало известно Sport ua, сейчас процессом работы Украинской ассоциации футбола руководят первые вице-президенты Олег Протасов и Анатолий Демьяненко, у которых есть право подписи.
Так что, именно они ответственны за все те решения, которые принимает сейчас УАФ, как спортивного, так и финансового характера.
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