Стало известно, у кого право подписи документов в УАФ вместо Павелко

В отсутствие президента УАФ Андрея Павелко, который по решению суда был отправлен в СИЗО сроком до 60 дней - до 14 августа включительно, ассоциация продолжает функционировать.

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Как стало известно Sport ua, сейчас процессом работы Украинской ассоциации футбола руководят первые вице-президенты Олег Протасов и Анатолий Демьяненко, у которых есть право подписи.

Так что, именно они ответственны за все те решения, которые принимает сейчас УАФ, как спортивного, так и финансового характера.