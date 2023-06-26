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Украина. Премьер лига
26 июня 2023, 17:05 |
603
3

Стало известно, у кого право подписи документов в УАФ вместо Павелко

Глава организации остается за решеткой

26 июня 2023, 17:05 |
603
3
Стало известно, у кого право подписи документов в УАФ вместо Павелко
УАФ. Андрей Павелко

В отсутствие президента УАФ Андрея Павелко, который по решению суда был отправлен в СИЗО сроком до 60 дней - до 14 августа включительно, ассоциация продолжает функционировать.

Как стало известно Sport ua, сейчас процессом работы Украинской ассоциации футбола руководят первые вице-президенты Олег Протасов и Анатолий Демьяненко, у которых есть право подписи.

Так что, именно они ответственны за все те решения, которые принимает сейчас УАФ, как спортивного, так и финансового характера.

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Источник Sport.ua
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Vik Tor
а біляш!?
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+1
Выталкиватель парашутистов
С этими "работниками" ОПГ УАФ точно будет труба...
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+1
Как так
динамовские сердца в теме 
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0
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