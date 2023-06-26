Буковина в межсезонье сыграет шесть контрольных матчей
Команда будет готовиться к сезону дома
Черновицкая «Буковина» утвердила график подготовки к новому сезону-2023/2024.
Как стало известно Sport.ua из собственных источников, все этапы подготовки к новому сезону буковинцы проведут в Черновцах.
У команды запланировано шесть контрольных матчей. Среди спарринг-партнеров, в частности, «Прикарпатье», запорожский «Металлург», тернопольская «Нива».
Президентом ФК «Буковина» остается Андрей Сафроняк, хотя некоторые наши источники ранее информировали, что на прошлой неделе он собирался уйти в отставку.
Сегодня утром, 26 июня, Сафроняк провел рабочее совещание, на котором речь шла о подготовке к новому сезону черновицких футболистов, которые вернулись из отпуска.
Уже точно можно сказать, что за «Буковину» не будут выступать Михаил Сергийчук, который перешел в бузовскую «Ниву» и арендованный у киевского «Динамо» Илья Скрипник. К капитану «Буковины» Василию Гакману проявляет интерес «Оболонь».
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