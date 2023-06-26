Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина в межсезонье сыграет шесть контрольных матчей
Украина. Первая лига
26 июня 2023, 16:47 | Обновлено 26 июня 2023, 16:49
168
0

Буковина в межсезонье сыграет шесть контрольных матчей

Команда будет готовиться к сезону дома

26 июня 2023, 16:47 | Обновлено 26 июня 2023, 16:49
168
0
Буковина в межсезонье сыграет шесть контрольных матчей
ФК Буковина

Черновицкая «Буковина» утвердила график подготовки к новому сезону-2023/2024.

Как стало известно Sport.ua из собственных источников, все этапы подготовки к новому сезону буковинцы проведут в Черновцах.

У команды запланировано шесть контрольных матчей. Среди спарринг-партнеров, в частности, «Прикарпатье», запорожский «Металлург», тернопольская «Нива».

Президентом ФК «Буковина» остается Андрей Сафроняк, хотя некоторые наши источники ранее информировали, что на прошлой неделе он собирался уйти в отставку.

Сегодня утром, 26 июня, Сафроняк провел рабочее совещание, на котором речь шла о подготовке к новому сезону черновицких футболистов, которые вернулись из отпуска.

Уже точно можно сказать, что за «Буковину» не будут выступать Михаил Сергийчук, который перешел в бузовскую «Ниву» и арендованный у киевского «Динамо» Илья Скрипник. К капитану «Буковины» Василию Гакману проявляет интерес «Оболонь».

По теме:
Стало известно, у кого право подписи документов в УАФ вместо Павелко
Врач Динамо: «С хорошим настроением поедем на сбор в Австрию»
Источник: Зарю возглавит экс-игрок Шахтера Лалатович
Буковина Черновцы чемпионат Украины по футболу инсайд Первая лига Украины
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реванш не состоялся. Украина снова проиграла Турции в финале Евролиги
Волейбол | 25 июня 2023, 23:50 17
Реванш не состоялся. Украина снова проиграла Турции в финале Евролиги
Реванш не состоялся. Украина снова проиграла Турции в финале Евролиги

Подопечные Угиса Крастиньша уступили соперникам в решающем матче со счетом 2:3

Евро U21. Победы Англии и Италии, фиаско Германии. На кого попадет Украина?
Футбол | 25 июня 2023, 21:15 0
Евро U21. Победы Англии и Италии, фиаско Германии. На кого попадет Украина?
Евро U21. Победы Англии и Италии, фиаско Германии. На кого попадет Украина?

25 июня в Румынии и Грузии проходят матчи 2-го тура Евро-2023 U-21

ОФИЦИАЛЬНО. Илкай Гюндоган – игрок Барселоны
Футбол | 26.06.2023, 11:14
ОФИЦИАЛЬНО. Илкай Гюндоган – игрок Барселоны
ОФИЦИАЛЬНО. Илкай Гюндоган – игрок Барселоны
«Утвердили план подрыва». Буданов рассказал о планах россиян на ЗАЭС
Война | 26.06.2023, 10:28
«Утвердили план подрыва». Буданов рассказал о планах россиян на ЗАЭС
«Утвердили план подрыва». Буданов рассказал о планах россиян на ЗАЭС
Источник: Ярмоленко станет самым высокооплачиваемым игроком Динамо
Футбол | 26.06.2023, 17:13
Источник: Ярмоленко станет самым высокооплачиваемым игроком Динамо
Источник: Ярмоленко станет самым высокооплачиваемым игроком Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0. Как забить за 20 сек. Видео гола, обзор
Испания U-21 – Хорватия U-21 – 1:0. Как забить за 20 сек. Видео гола, обзор
25.06.2023, 03:19 1
Футбол
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
26.06.2023, 11:33 1
Футбол
Максим Таловеров заинтересовал два клуба Бундеслиги
Максим Таловеров заинтересовал два клуба Бундеслиги
25.06.2023, 14:56 10
Футбол
В первом полуфинальном матче женской Евролиги Украина победила Чехию
В первом полуфинальном матче женской Евролиги Украина победила Чехию
25.06.2023, 19:55
Волейбол
ФОТО. Как игроки сборной Украины U-21 праздновали выход в плей-офф ЧЕ-2023
ФОТО. Как игроки сборной Украины U-21 праздновали выход в плей-офф ЧЕ-2023
25.06.2023, 11:14 1
Футбол
Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб
Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб
26.06.2023, 06:20
Теннис
Европейские игры. Украина вернулась в топ-3 в медальном зачете
Европейские игры. Украина вернулась в топ-3 в медальном зачете
24.06.2023, 23:14
Другие виды
КОСТЮК: «Благодарна, что Крейчикова согласилась сыграть со мной в дуэте»
КОСТЮК: «Благодарна, что Крейчикова согласилась сыграть со мной в дуэте»
25.06.2023, 14:04 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем