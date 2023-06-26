Крутых уступил в первом круге квалификации Уимблдона-2023

Украинский теннисист Алексей Крутых (№181 ATP) начал свои выступления в квалификации Уимблдонского турнира. В первом раунде отбора ему противостоял Фабиан Марожан из Венгрии (№95 ATP).

Крутых и Марожан провели на корте три сета. Итоговую победу в матче одержал венгерский теннисист.

Уимблдон. Квалификация. Первый круг

Фабиан Марожан (Венгрия) – Алексей Крутых (Украина) – 6:1, 1:6, 6:3