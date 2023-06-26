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  4. Крутых уступил в первом круге квалификации Уимблдона-2023
Уимблдон
26 июня 2023, 16:34 | Обновлено 26 июня 2023, 17:11
311
4

Крутых уступил в первом круге квалификации Уимблдона-2023

Украинец завершил борьбу на всеанглийском турнире

26 июня 2023, 16:34 | Обновлено 26 июня 2023, 17:11
311
4
Крутых уступил в первом круге квалификации Уимблдона-2023
ITF. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№181 ATP) начал свои выступления в квалификации Уимблдонского турнира. В первом раунде отбора ему противостоял Фабиан Марожан из Венгрии (№95 ATP).

Крутых и Марожан провели на корте три сета. Итоговую победу в матче одержал венгерский теннисист.

Уимблдон. Квалификация. Первый круг

Фабиан Марожан (Венгрия) – Алексей Крутых (Украина) – 6:1, 1:6, 6:3

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Алексей Крутых Уимблдон-2023 Фабиан Марожан
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Алексей
Тхеквондо грабар проиграл ведя в 3 раунде с большим счётом на последних секундах и это не первый случай, быстров проиграл за секунду до окончания боя пропустил в голову кто интересно там тренер в тхеквондо 
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0
Алексей
Сегодня одна бежура тащит в шпаге и Хижняк в боксе 
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0
Алексей
Та все они безвольные, вы видели как в тхеквондо наш проиграл это жесть вёл с преимуществом большим и слил бой, и это не первый случай, наши девчата в пулевой стрельбе почётное 4 место как всегда 
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0
introvert
Цей парубок ще безвольніший за наших дівчат. Як він подарував брейк (а разом з ним і матч) угорцю в вирішальному сеті - просто взірець неприпустимих дій в професійному тенісі.
Ба більше, в усіх його матчах, які бачив до цього, починаючи з сумнозвісного протистояння зі Шварцманом на АО, не помітив навіть натяку на характер.
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0
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