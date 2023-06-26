Уимблдон26 июня 2023, 16:34 | Обновлено 26 июня 2023, 17:11
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4
Крутых уступил в первом круге квалификации Уимблдона-2023
Украинец завершил борьбу на всеанглийском турнире
26 июня 2023, 16:34 | Обновлено 26 июня 2023, 17:11
311
4
Украинский теннисист Алексей Крутых (№181 ATP) начал свои выступления в квалификации Уимблдонского турнира. В первом раунде отбора ему противостоял Фабиан Марожан из Венгрии (№95 ATP).
Крутых и Марожан провели на корте три сета. Итоговую победу в матче одержал венгерский теннисист.
Уимблдон. Квалификация. Первый круг
Фабиан Марожан (Венгрия) – Алексей Крутых (Украина) – 6:1, 1:6, 6:3
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Ба більше, в усіх його матчах, які бачив до цього, починаючи з сумнозвісного протистояння зі Шварцманом на АО, не помітив навіть натяку на характер.