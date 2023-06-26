WTA26 июня 2023, 16:17 | Обновлено 26 июня 2023, 16:39
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Байндл проиграла Носковой на старте основы турнира в Германии
Украинка завершила свои выступления в Бад-Хомбурге
26 июня 2023, 16:17 | Обновлено 26 июня 2023, 16:39
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (№86 WTA) в первом круге основной сетки травяного турнира серии WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия) выяснила отношения с Линдой Носковой из Чехии (№45 WTA).
Встреча продолжалась 1 час 31 минуты и завершилась поражением Байндл в двух сетах – 2:6, 5:7.
Напомним, Катерина Байндл ранее смогла успешно преодолеть сито квалификации на турнире в Бад-Хомбурге.
WTA Бад-Хомбург. Первый круг
Линда Носкова (Чехия) – Катерина Байндл (Украина) – 6:2, 7:5
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