Турция26 июня 2023, 15:38 |
239
0
Галатасарай хочет приобрести экс-форварда Реала
Лука Йович может покинуть «Фиорентину»
26 июня 2023, 15:38 |
239
0
«Галатасарай» хочет во время летнего трансферного окна подписать форварда «Фиорентины» Луку Йовича. Об этом сообщают итальянские СМИ.
По их информации, «Галатасарай» предложит за игрока 8 миллионов евро. Половина из этой суммы достанется «Реалу», откуда форвард летом прошлого года бесплатно перебрался во Флоренцию.
В нынешнем сезоне на счету 25-летнего серба 13 голов и 5 ассистов в 50 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах. Контракт с «Фиалками» рассчитан до лета 2024 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 25 июня 2023, 20:17 19
Украинка и чешка в финале выиграли у тандема Сторм Хантер / Алиша Паркс в двух сетах
Теннис | 26 июня 2023, 12:11 5
Стала второй ракеткой Франции
Волейбол | 25.06.2023, 23:50
Футбол | 26.06.2023, 12:28
Футбол | 26.06.2023, 11:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.06.2023, 20:58 69
24.06.2023, 14:37 3
24.06.2023, 14:26
24.06.2023, 14:03 13
24.06.2023, 22:50 8
24.06.2023, 23:14
25.06.2023, 09:47 13
24.06.2023, 21:02 1