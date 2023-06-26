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  4. Галатасарай хочет приобрести экс-форварда Реала
Турция
26 июня 2023, 15:38 |
239
0

Галатасарай хочет приобрести экс-форварда Реала

Лука Йович может покинуть «Фиорентину»

26 июня 2023, 15:38 |
239
0
Галатасарай хочет приобрести экс-форварда Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Йович

«Галатасарай» хочет во время летнего трансферного окна подписать форварда «Фиорентины» Луку Йовича. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Галатасарай» предложит за игрока 8 миллионов евро. Половина из этой суммы достанется «Реалу», откуда форвард летом прошлого года бесплатно перебрался во Флоренцию.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего серба 13 голов и 5 ассистов в 50 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах. Контракт с «Фиалками» рассчитан до лета 2024 года.

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Галатасарай Фиорентина Реал Мадрид Лука Йович трансферы трансферы Серии A
Источник Football-Italia
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