Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Надежда одна – первое место и чемпионство Динамо»

Хавбек «Динамо» Александр Андриевский надеется, что в новом сезоне киевляне смогут вернуться к борьбе за титул. Минувший чемпионат команда завершила на 4-м месте.

– Какие надежды на новый сезон?

- Только одни – на первое место и возвращение чемпионства.

– Перед прошлым сезоном много разговоров было о достижении результата. Какие выводы сделал для себя?

– В первую очередь, ставил перед собой вопрос, что я делал не так. Предстоит исправлять собственные ошибки, которые были на протяжении прошлого сезона. Думаю, каждый игрок должен сделать выводы для себя и не повторять ошибки в будущем.

– Не так много времени прошло после завершения сезона. Хватило ли его, чтобы с новыми эмоциями подходить к нынешнему подготовительному периоду?

– В принципе, трех недель было достаточно. Насколько я знаю, некоторые команды имели всего две недели отдыха, поэтому нам жаловаться не на что. Нам выдали программу индивидуальных тренировок, как обычно, поэтому поддерживали форму самостоятельно.

– Национальная сборная играла матчи отбора на Евро-2024, сейчас «молодежка» выступает в финальном турнире Евро-2023. Следишь ли за выступлением наших сборных?

- Да, конечно. Обе команды очень сильно выступают, «молодежка» продолжает играть на Евро-2023, так что болеем за них. Несмотря на то, что ребята, которые играют за сборные, присоединятся к нам только на тренировочном сборе, все равно, считаю, для клуба это огромный плюс. Чем больше будет таких футболистов, тем лучше для клуба.