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  4. Источник: Полесье оформило подписание еще трех новичков
Украина. Премьер лига
26 июня 2023, 13:28 |
1087
0

Источник: Полесье оформило подписание еще трех новичков

Клуб чрезвычайно активен на рынке

26 июня 2023, 13:28 |
1087
0
Источник: Полесье оформило подписание еще трех новичков
ФК Металлист. Вячеслав Танковський

По информации СМИ, новичок УПЛ «Полесье» договорился о подписании еще трех новичков: состав команды пополнят защитник Артем Смоляков, а также хавбеки Эмиль Мустафаев и Вячеслав Танковский.

Смоляков минувший сезон провел в «Ингульце», Танковский выступал за «Металлист» и «Днепр-1», а Мустафаев играл за «Александрию».

Ранее «Полесье» подписало Артема Шабанова и Сергея Чоботенко.

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Артем Смоляков Эмиль Мустафаев Вячеслав Танковский Полесье Житомир трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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