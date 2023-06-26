Украина. Премьер лига26 июня 2023, 13:28 |
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Источник: Полесье оформило подписание еще трех новичков
Клуб чрезвычайно активен на рынке
26 июня 2023, 13:28 |
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По информации СМИ, новичок УПЛ «Полесье» договорился о подписании еще трех новичков: состав команды пополнят защитник Артем Смоляков, а также хавбеки Эмиль Мустафаев и Вячеслав Танковский.
Смоляков минувший сезон провел в «Ингульце», Танковский выступал за «Металлист» и «Днепр-1», а Мустафаев играл за «Александрию».
Ранее «Полесье» подписало Артема Шабанова и Сергея Чоботенко.
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