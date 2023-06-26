Испания26 июня 2023, 13:24 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Модрич продлил контракт с Реалом
Хорват останется в клубе еще на год
26 июня 2023, 13:24 |
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«Реал» официально сообщил о продлении контракта с Лукой Модричем. Новое соглашение с 37-летним хорватом рассчитано еще на год – до лета 2024 года.
Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. В нынешнем сезоне на его счету 6 голов и 6 ассистов в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах.
Ранее сообщалось о том, что Модрич останется в сборной Хорватии до 2024 года.
🤍 @lukamodric10 🤍#Modrić2024 pic.twitter.com/OkJ7Ninz2y— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 26, 2023
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Комментарии 2
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