ОФИЦИАЛЬНО. Модрич продлил контракт с Реалом

«Реал» официально сообщил о продлении контракта с Лукой Модричем. Новое соглашение с 37-летним хорватом рассчитано еще на год – до лета 2024 года.

Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. В нынешнем сезоне на его счету 6 голов и 6 ассистов в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что Модрич останется в сборной Хорватии до 2024 года.