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Испания
26 июня 2023, 13:24 |
447
2

ОФИЦИАЛЬНО. Модрич продлил контракт с Реалом

Хорват останется в клубе еще на год

26 июня 2023, 13:24 |
447
2
ОФИЦИАЛЬНО. Модрич продлил контракт с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

«Реал» официально сообщил о продлении контракта с Лукой Модричем. Новое соглашение с 37-летним хорватом рассчитано еще на год – до лета 2024 года.

Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. В нынешнем сезоне на его счету 6 голов и 6 ассистов в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что Модрич останется в сборной Хорватии до 2024 года.

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Реал Мадрид Лука Модрич продление контракта
Источник ФК Реал Мадрид
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Комментарии 2
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Злий Глобинець
Буде грати до 41, як Златан?
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0
Милан Милан
Реал в следующем сезоне будет бороться за 4 место. Не пойму только, зачем єто Модричу???? Есть Арабы, есть США...
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-1
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