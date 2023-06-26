Ангелина Калинина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№26 WTA) начнет выступления в основе травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В первом раунде украинка сразится против Дарьи Касаткиной (№11 WTA). Встреча состоится третьим запуском после поединка Баррейдж – Дэвис. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли три раза, украинка выиграла один матч.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Каролины Плишковой (№18 WTA) или Элизы Мертенс (№28 WTA).

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