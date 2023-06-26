Ангелина Калинина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Истборне
26 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№26 WTA) начнет выступления в основе травяного турнира WTA 500 в Истборне.
В первом раунде украинка сразится против Дарьи Касаткиной (№11 WTA). Встреча состоится третьим запуском после поединка Баррейдж – Дэвис. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки играли три раза, украинка выиграла один матч.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Каролины Плишковой (№18 WTA) или Элизы Мертенс (№28 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Молодежное Евро проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года
25 июня в Румынии и Грузии проходят матчи 2-го тура Евро-2023 U-21