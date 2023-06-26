Илкай ГЮНДОГАН: «Если уходить из Манчестер Сити, то только в Барселону»

Хавбек Илкай Гюндоган прокомментировал переход в «Барселону». Игрок на правах свободного агента покинул «Манчестер Сити», с которым в минувшем сезоне выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

«После требла и после невероятного парада в Манчестере я подумал: Что может быть лучше этого? Чего еще я могу достичь? Что может быть идеальнее? Ничего».

«Думаю, Хосеп Гвардиола надеялся, что мы уйдем из команды вместе, но он понимает мое решение. Надеюсь, мы с ним встретимся в финале Лиги чемпионов. И если уходить из «Манчестер Сити», то только в «Барселону».

«Только это имеет смысл. Уверен, у меня в запасе еще несколько лет на топ-уровня, поэтому я хочу помочь команде вернуться туда, где она должна быть», — сказал Гюндоган.