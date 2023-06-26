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Испания
26 июня 2023, 13:10 | Обновлено 26 июня 2023, 13:13
523
0

Илкай ГЮНДОГАН: «Если уходить из Манчестер Сити, то только в Барселону»

Перебрался на правах свободного агента

26 июня 2023, 13:10 | Обновлено 26 июня 2023, 13:13
523
0
Илкай ГЮНДОГАН: «Если уходить из Манчестер Сити, то только в Барселону»
ФК Барселона. Илкай Гюндоган

Хавбек Илкай Гюндоган прокомментировал переход в «Барселону». Игрок на правах свободного агента покинул «Манчестер Сити», с которым в минувшем сезоне выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

«После требла и после невероятного парада в Манчестере я подумал: Что может быть лучше этого? Чего еще я могу достичь? Что может быть идеальнее? Ничего».

«Думаю, Хосеп Гвардиола надеялся, что мы уйдем из команды вместе, но он понимает мое решение. Надеюсь, мы с ним встретимся в финале Лиги чемпионов. И если уходить из «Манчестер Сити», то только в «Барселону».

«Только это имеет смысл. Уверен, у меня в запасе еще несколько лет на топ-уровня, поэтому я хочу помочь команде вернуться туда, где она должна быть», — сказал Гюндоган.

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Барселона Илкай Гюндоган Манчестер Сити чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Барселона
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