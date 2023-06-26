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  4. Катерина Байндл – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 июня 2023, 12:47 |
78
0

Катерина Байндл – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Бад-Хомбурге

26 июня 2023, 12:47 |
78
0
Катерина Байндл – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

26 июня украинская теннисистка Катерина Байндл (№86 WTA) продолжит выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия).

В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Линды Носковой из Чехии (№45 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Кристиан – Грачева. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки не играли между собой.

В следующем раунде победительница матча сыграет против второй сеяной Людмилы Самсоновой (№15 WTA).

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Катерина Байндл (Козлова) WTA Бад-Хомбург Линда Носкова смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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