WTA26 июня 2023, 12:47 |
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Катерина Байндл – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Бад-Хомбурге
26 июня 2023, 12:47 |
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26 июня украинская теннисистка Катерина Байндл (№86 WTA) продолжит выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия).
В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Линды Носковой из Чехии (№45 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Кристиан – Грачева. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки не играли между собой.
В следующем раунде победительница матча сыграет против второй сеяной Людмилы Самсоновой (№15 WTA).
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