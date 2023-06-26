Катерина Байндл – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 июня украинская теннисистка Катерина Байндл (№86 WTA) продолжит выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия).

В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Линды Носковой из Чехии (№45 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Кристиан – Грачева. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки не играли между собой.

В следующем раунде победительница матча сыграет против второй сеяной Людмилы Самсоновой (№15 WTA).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА