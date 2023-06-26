Вратарь приступил к работе. Состав Днепра-1 пополнил еще один легионер

«Днепр-1» на официальном сайте сообщил о том, что после отпуска в расположение команды прибыл вратарь Макс Валеф.

Ранее сообщалось, что бразильский страж ворот согласился продолжить выступления в команде. Несколько дней назад к работе приступили легионеры Эмилиано Пурита и Доминго Бланко.

«Днепр-1» готовится к старту в квалификации Лиги чемпионов. Команда сыграет против «Панатинаикоса».