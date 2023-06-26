Украина. Премьер лига26 июня 2023, 10:51 |
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Вратарь приступил к работе. Состав Днепра-1 пополнил еще один легионер
Макс Валеф начал подготовку к сезону
26 июня 2023, 10:51 |
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«Днепр-1» на официальном сайте сообщил о том, что после отпуска в расположение команды прибыл вратарь Макс Валеф.
Ранее сообщалось, что бразильский страж ворот согласился продолжить выступления в команде. Несколько дней назад к работе приступили легионеры Эмилиано Пурита и Доминго Бланко.
«Днепр-1» готовится к старту в квалификации Лиги чемпионов. Команда сыграет против «Панатинаикоса».
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Комментарии 4
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самого ценного легионера конечно они сохранили ))
Нападники УПЛ весело всміхнулися ))
Навіщо потрібен такий легіонер? Він ані рівень гри не показує, ані продати його нікому не вдасться. Це не воротар рівня УПЛ навіть.
Жах
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