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  4. Вратарь приступил к работе. Состав Днепра-1 пополнил еще один легионер
Украина. Премьер лига
26 июня 2023, 10:51 |
1271
4

Вратарь приступил к работе. Состав Днепра-1 пополнил еще один легионер

Макс Валеф начал подготовку к сезону

26 июня 2023, 10:51 |
1271
4
Вратарь приступил к работе. Состав Днепра-1 пополнил еще один легионер
ФК Днепр-1. Макс Валеф

«Днепр-1» на официальном сайте сообщил о том, что после отпуска в расположение команды прибыл вратарь Макс Валеф.

Ранее сообщалось, что бразильский страж ворот согласился продолжить выступления в команде. Несколько дней назад к работе приступили легионеры Эмилиано Пурита и Доминго Бланко.

«Днепр-1» готовится к старту в квалификации Лиги чемпионов. Команда сыграет против «Панатинаикоса».

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Днепр-1 Макс Валеф чемпионат Украины по футболу
Источник СК Днепр-1
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Комментарии 4
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Gargantua
самого ценного легионера конечно они сохранили ))
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+2
shoko
Нападники УПЛ весело всміхнулися ))
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+1
NachoBarbero
Навіщо потрібен такий легіонер? Він ані рівень гри не показує, ані продати його нікому не вдасться. Це не воротар рівня УПЛ навіть. 
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+1
OleksandrFCDD
Жах
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0
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