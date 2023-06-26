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26 июня 2023, 08:59 | Обновлено 26 июня 2023, 09:12
395
0

Дмитрий НЕПОГОДОВ: «Григорчук перестал на меня рассчитывать»

Известный вратарь – об уходе из «Черноморца»

26 июня 2023, 08:59 | Обновлено 26 июня 2023, 09:12
395
0
Дмитрий НЕПОГОДОВ: «Григорчук перестал на меня рассчитывать»
Instagram. Дмитрий Непогодов

Бывший голкипер одесского «Черноморца» Дмитрий Непогодов рассказал, почему покинул команду Романа Григорчука.

«Получилось так, что в конце прошлого сезона главный тренер перестал на меня рассчитывать, поэтому внутренне для себя принял решение, что не буду оставаться.

Пообщался с руководством, и оно подтвердило мне это – сказали, что главный тренер не рассчитывает на меня и в дальнейшем. Поэтому так и получилось. При этом абсолютно никаких конфликтов ни с кем в клубе и команде у меня не было», - сказал Непогодов.

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Дмитрий Непогодов Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ
Источник FanDay
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